El Ayuntamiento de Mérida aprobará este jueves su presupuesto para 2026 de 83 millones, el más alto de su historia

El pleno del Ayuntamiento de Mérida aprobará este jueves, día 26, el presupuesto municipal para 2026, que estará dotado con 83.083.799 euros, y será el más alto de su historia, con un crecimiento además en un 17 por ciento respecto a las cuentas del ejercicio anterior.

Se trata, según ha adelantado este miércoles en rueda de prensa el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, de un presupuesto que "va a ser difícil superarlo en el futuro" en cuanto a su dotación, y que está elaborado además ya con deuda cero municipal, después de que en 2025 el consistorio saliese del plan de ajuste en el que se encontraba por una deuda de más de 77 millones existente en 2015.

Esta situación demuestra, según ha remarcado el primer edil, que "es posible otra forma de gobernar" en Mérida, y que ha llevado con su gobierno municipal del PSOE a una situación financiera que "garantiza la estabilidad y los servicios públicos".

En cuanto al presupuesto municipal para 2026, ha destacado asimismo que su aumento en un 17 por ciento respecto al de 2025 responde al crecimiento económico y demográfico que está experimentando Mérida (con más de 61.000 vecinos ya), junto a la expansión del sector empresarial, las transferencias del Estado, los fondos europeos y las inversiones, ha explicado.

Así, Rodríguez Osuna ha defendido que Mérida actualmente se encuentra en una situación "como nunca", de tal modo que 2026 confía en que sea "un año de la consolidación del crecimiento económico, urbanístico, social y turístico", gracias a una planificación económica que "ha permitido, sin duda alguna, invertir más, transformar más y mejorar más la vida de los vecinos y vecinas".

Todo ello dentro de un "proyecto de ciudad" que viene desempeñando su ejecutivo desde 2015 para articular "una ciudad más sostenible, más inclusiva, más moderna, más equilibrada territorialmente en cuanto a la distribución de los servicios públicos".

"Estos presupuestos reflejan qué ha pasado ya la incertidumbre económica, que estamos en la estabilidad y de la estabilidad queremos ser ambiciosos, queremos dar ese salto para preparar a Mérida como una de las ciudades más importantes de este país en el futuro. Mérida tiene deuda cero, Mérida tiene más inversiones, más oportunidades y un proyecto claro", ha espetado.

