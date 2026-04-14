El Ayuntamiento de Mérida aprueba definitivamente el presupuesto de 2026 dotado con 83 millones de euros

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MÉRIDA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha aprobado definitivamente su presupuesto para el año 2026, dotado con 83.083.799,33 euros, tras superar las alegaciones presentadas por Vox en un pleno extraordinario celebrado este martes.

Cabe recordar que las cuentas anuales del consistorio emeritense se aprobaron inicialmente el pasado 26 de febrero, y tras el periodo de exposición pública, este martes se han votado las alegaciones presentadas al mismo.

En concreto, han sido desestimadas las alegaciones planteadas por Vox, las únicas planteadas al mismo, en este caso por incumplimiento del plazo de aprobación, deficiencias en el anexo de inversiones y el informe de la intervención, y por la no incorporación del anexo de beneficios fiscales, entre otras cuestiones, todas ellas argumentadas por la concejala de Hacienda.

Según ha dicho, estas cuestiones no se encuentran entre lo smotivos establecidos en el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2024, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a los efectos de poder entablar una reclamación contra el presupuesto.

Tras el rechazo de las alegaciones, el presupuesto municipal ha quedado aprobado definitivamente en un pleno en el que todos los grupos se han limitado a reiterar sus argumentos ya expuestos en el debate para su aprobación inicial, cuando recibió el voto favorable del PSOE, el rechazo del PP y de Vox, y la abstención de XMérida y Unidas por Mérida.

PARTIDAS

En concreto, la Delegación de Urbanismo, Infraestructuras y Obras en 2026 dispondrá de más de 14 millones (9,6 millones más que en el ejercicio 2025).

A su vez, la partida de recogida de residuos asciende a 9,5 millones (casi un 25 por ciento más que en 2025); los servicios sociales generales contarán con 1.873.953 euros (un 20 por ciento más); y la Delegación de Mayores dispondrá de 67.000 euros (3.000 euros más).

Mientras, la Delegación de Igualdad contará con 310.698 euros (un 108 por ciento de incremento); la partida de diversidad funcional e inclusión será de 1.428.000 euros (+9,5 por ciento); Juventud con casi 369.000 euros (+95 por ciento); Diversidad con 79.000 euros (+19,7 por ciento); la Delegación de Vivienda se incrementará un 154 por ciento; y Formación y Empleo dispondrá de 1.255.000 euros (+10,5 por ciento).

Asimismo, la partida de Educación ascenderá a 101.400 euros (+5,2 por ciento); y Cultura contará con 1.970.400 euros (+54 por ciento). De su lado, la partida de Bibliotecas y Archivos será de 187.000 euros.

Mientras, la Delegación de Deportes dispondrá de casi 2 millones (+95 por ciento); Promoción Industrial y Comercio contará con 1 millón (+290 por ciento); Turismo con 2,87 millones; Transporte Urbano crece un 37,7 por ciento; y Transición Digital aumenta un 46 por ciento.

VALORACIÓN DE LOS GRUPOS

Cabe recordar que, en el pleno del 26 de febrero, la portavoz del gobierno municipal, Carmen Yáñez, defendió la política de mayores del gobierno local, así como las inversiones en barriadas.

También destacó la creación de empleo que está experimentando Mérida con "cifras oficiales"; y ha subrayado que "por supuesto se bajan los impuestos" en la ciudad, como se evidencia por ejemplo con cuestiones como la gratuidad del transporte urbano.

Por su parte, el portavoz del PP, Santiago Amaro, mostró su rechazo al presupuesto 2026 elaborado por el gobierno local por considerar que deja "claro" un modelo basado en "grandes cifras, grandes titulares y grandes proyectos estructurales", pero con "sombras en su ejecución, en el control, en el equilibrio y en las prioridades".

Así, ha advertido de que las cuentas encierran "dudas de rigor y control", después de que ya en ejercicios anteriores se hayan introducido modificaciones presupuestarias "constantes" como una "prueba evidente de una mala gestión".

A su vez, la portavoz de Vox, Marta Gervasia Garrido, que este martes ha acatado la desestimación de sus alegaciones, ha justificado el voto en contra de su grupo a los presupuestos porque, a su juicio, están elaborados técnicamente con "algunos fallos", y por rechazar "políticamente" el empleo que se hace del dinero en los mismos con "chiringuitos".

De su lado, el portavoz de XMérida, Miguel Valdés, se refirió al "neoliberalismo" que a su juicio encierran los presupuestos elaborados por el gobierno municipal; y ha mostrado el apoyo de su formación a la deuda "cero" y la bajada de impuestos en la ciudad.

Finalmente, la concejala de Unidas por Mérida, Montserrat Girón, ha valorado la deuda "cero" y los "incrementos" recogidos en el presupuesto municipal para 2026.