El Ayuntamiento de Mérida organiza una observación de las Perseidas previa al eclipse solar del 12 de agosto

Cartel de la actividad - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida, a través de la delegación de Turismo, ha organizado para la noche del próximo 11 de agosto una observación astronómica en el entorno del embalse de Proserpina coincidiendo con la máximo intensidad de las Perseidas, y a fin de preparar a la ciudadanía para el gran eclipse solar del 12 de agosto.

Se trata de una actividad gratuita, con inscripción previa, que combinará divulgación científica, patrimonio y turismo de naturaleza en un entorno cuya escasa contaminación lumínica lo convierte en "uno de los mejores lugares del municipio para la observación del firmamento".

Bajo el título 'Noche de Perseidas y preparación para el eclipse solar del 12 de agosto', la actividad permitirá disfrutar de "uno de los fenómenos astronómicos más esperados del verano" en un "enclave privilegiado" como el embalse de Proserpina, "una de las presas romanas mejor conservadas del mundo" e integrante del conjunto arqueológico de Mérida, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Durante la jornada se realizará una observación guiada del cielo nocturno, identificando las principales constelaciones del verano y algunos de los objetos celestes más destacados, tanto a simple vista como mediante telescopios, según ha explicado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Además, mientras esperan el paso de los meteoros de las Perseidas, los asistentes podrán disfrutar de una explicación didáctica sobre el eclipse solar del día siguiente a cargo de los especialistas en astronomía, considerado "uno de los acontecimientos astronómicos más importantes que podrán contemplarse en España en las últimas décadas".

Asimismo, los participantes conocerán cómo se produce un eclipse de Sol, las diferencias entre los eclipses parciales, anulares y totales, así como las características concretas del fenómeno que será visible desde Mérida.

Con esta iniciativa, la delegación de Turismo del Ayuntamiento de Mérida continúa apostando por la diversificación de la oferta turística mediante experiencias que ponen en valor el patrimonio histórico, el entorno natural y la divulgación científica, consolidando "nuevos productos turísticos que complementan la extraordinaria riqueza arqueológica de la ciudad".

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

En la capital extremeña, la Luna llegará a ocultar aproximadamente el 96,8 por ciento del disco solar, una magnitud excepcional que permitirá vivir "una experiencia única" durante la tarde del 12 de agosto.

Además, se explicarán los cambios que experimentará el entorno durante la máxima ocultación del Sol, como la disminución de la luminosidad ambiental, el descenso de la temperatura o las variaciones en el comportamiento del paisaje y de la fauna.

La sesión tendrá también un marcado carácter práctico. Los especialistas indicarán cómo observar el eclipse con total seguridad, recordando "la necesidad de utilizar filtros homologados y evitando en todo momento la observación directa del Sol sin protección adecuada".

Asimismo, ofrecerán recomendaciones sobre los mejores lugares desde los que contemplar el fenómeno al día siguiente, aconsejando espacios con "un horizonte completamente despejado hacia el oeste-noroeste", ya que el momento de "mayor espectacularidad" coincidirá con el Sol muy próximo al horizonte.

Según las previsiones astronómicas, el eclipse comenzará aproximadamente a las 19,39 horas, alcanzará su punto máximo en torno a las 20,35 horas, cuando la Luna cubrirá cerca del 96,8 por ciento del disco solar, y finalizará con la puesta del Sol, alrededor de las 21,21 horas.

La participación en la actividad será gratuita, previa inscripción a través de la página web de Turismo Mérida, cuyo plazo de inscripción se abrirá el próximo viernes 7 de agosto, a las 10,00 horas, y permanecerá disponible hasta completar el aforo previsto.