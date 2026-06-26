El Ayuntamiento de Mérida promoverá bonos al consumo e invertirá en instalaciones deportivas con dinero del remanente

La alcaldesa en funciones de Mérida, Carmen Yáñez, ofrece una rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida promoverá los bonos al consumo, rehabilitará el cementerio municipal, ejecutará un punto limpio en El Prado e invertirá en infraestructuras deportivas con la segunda fase del remanente positivo de tesorería, que alcanza un total de 6,8 millones de euros.

Estos proyectos y actuaciones, a los que se añaden otros más, han sido avanzados por la alcaldesa en funciones, Carmen Yáñez, quien ha informado de que estas inversiones se presentarán este viernes en la Comisión de Hacienda y se someterá a la aprobación del pleno del consistorio el próximo miércoles, 1 de julio.

La inversión más importante corresponde a 2 millones de euros de un paquete de ayudas para autónomos y pymes con dos líneas de actuación, por un lado los bonos al consumo dotados, cada uno, con 20 euros y, por otro, ayudas directas para pymes de la ciudad.

En este sentido, Yáñez ha hecho hincapié en que estos 2 millones se unen a los más de 4 que el consistorio lleva invertidos desde el año 2015.

Otro de los proyectos que se llevarán a cabo será el arreglo y la rehabilitación del cementerio de Mérida con 500.000 euros para actuaciones como un baño accesible, la urbanización del entorno de las zonas de los enterramientos o mejora de la accesibilidad.

Por otro lado, se destinará 430.000 euros a la ejecución y finalización del punto limpio que está instalado en el polígono industrial El Prado y 340.000 euros para la recuperación de espacios verdes afectados por temporal, una partida que será reintegrada por el Gobierno de España, que ha concedido a la capital extremeña más de 1 millón de euros.

También otro de los proyectos que se va a llevar a cabo es la intervención y mejora de infraestructuras deportivas. Entre esas mejoras destacan una grada telescópica en el Pabellón Guadiana, mejoras en las pistas de atletismo del Diocles y también nuevas instalaciones deportivas que van en distintas barriadas de la ciudad.

Finalmente, Yáñez ha destacado la inversión en maquinaria de manipulación, elevación, siega y cortacésped por un valor de dos partidas de 446.000 euros.

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