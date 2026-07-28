El Ayuntamiento de Mérida renueva la web municipal para hacerla "más cercana, transparente y útil" para los ciudadanos

Presentación de la nueva web del Ayuntamiento de Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha renovado completamente su web municipal para hacerla "más cercana, transparente accesible y útil" para los ciudadanos, que reorganiza la información municipal atendiendo a cómo buscan los usuarios contenidos y mejora el acceso a los servicios públicos.

De este modo, la navegación se articula ahora en cinco grandes áreas claramente identificadas, a través de los apartados de Actualidad, La Ciudad, Ayuntamiento, Servicios Municipales y Empleo y Formación, para facilitar "un acceso mucho más intuitivo a la información".

Así lo ha destacado el portavoz municipal y delegado de Transformación Digital e Innovación, Julio César Fuster, ha presentado este martes esta nueva página web, en la dirección, merida.es, y que supone la consolidación del "proceso de modernización y transformación digital impulsado durante este mandato para ofrecer una administración más cercana, más transparente.

En este sentido, ha señalado que la nueva web municipal no solo mejora la accesibilidad a la información y simplifica el acceso a los servicios públicos, sino que se trata de "un concepto diferente de cómo el Ayuntamiento se relaciona con la ciudadanía".

La nueva página web, según ha señalado, representa "la puerta de entrada a ese nuevo modelo de administración pública, pensado para facilitar la vida de la ciudadanía".

UNA WEB DISEÑADA PARA LAS PERSONAS

En el transcurso de su intervención, el portavoz municipal ha recalcado que el objetivo principal del nuevo portal ha sido "reorganizar toda la información municipal atendiendo a cómo buscan" los ciudadanos los contenidos y no a la estructura interna del Ayuntamiento".

De este modo, ha explicado que la navegación se articula ahora en cinco grandes áreas, que son Actualidad, La Ciudad, Ayuntamiento, Servicios Municipales y Empleo y Formación, una organización que responde "al análisis del uso real que hacen los usuarios de la web municipal", situando en un lugar destacado aquellos contenidos que generan un mayor interés y demanda.

De esta forma, por primera vez, Empleo y Formación dispone de un espacio específico dentro de la web municipal, "agrupando en un único apartado toda la información relativa al empleo público, bolsas de trabajo, programas de empleo, formación y convocatorias municipales", ha señalado Fuster.

Esta reorganización, ha explicado, "responde a una de las principales demandas de información de la ciudadanía y facilita un acceso mucho más rápido y sencillo a todos estos recursos".

CONTENIDOS MÁS CONSULTADOS

Además de la página principal, ha apuntado que "también se ha tenido en cuenta cuáles son los contenidos más consultados para mejorar su visibilidad y facilitar su acceso", y en este sentido, las páginas con mayor número de visitas destacan 'Empleo Público', así como "los grandes acontecimientos que proyectan la imagen de Mérida como el Festival Internacional de Teatro Clásico, Stone & Music Festival, el Carnaval Romano, la Semana Santa o las Millas Romanas.

También tienen "una elevada demanda los contenidos relacionados con campañas y servicios municipales de carácter estacional como las Actividades Deportivas de Verano, los Campamentos Urbanos, las ayudas o distintas convocatorias dirigidas a la ciudadanía, ha subrayado.

A esta demanda, "se suma el interés que generan numerosas noticias de actualidad municipal, que convierten la web en uno de los principales canales de información del Ayuntamiento", ha apostillado el edil, quien ha apuntado que "toda esta información ha servido para diseñar una navegación más intuitiva y útil", para acercar de "forma inmediata" aquellos contenidos que la ciudadanía consulta con mayor frecuencia.

MENOS BUROCRACIA Y MÁS SERVICIOS

De igual manera, la nueva portada de la web municipal incorpora también accesos directos a los servicios municipales más utilizados como es la Sede Electrónica y una sección específica de preguntas frecuentes", que ofrece respuestas inmediatas sobre cuestiones como la cita previa, el empadronamiento, las ayudas municipales o la realización de trámites online.

Además, la página principal integra la actualidad municipal, la agenda de eventos y los contenidos destacados de cada momento, convirtiéndose en un auténtico punto de acceso a los servicios públicos, ha aseverado el portavoz municipal.

UNA PLATAFORMA MÁS RÁPIDA

Por otra parte, Fuster ha destacado que la nueva página web ha sido desarrollada sobre "una arquitectura tecnológica completamente renovada que mejora notablemente la velocidad de carga, especialmente desde dispositivos móviles, desde donde actualmente se realizan la mayoría de las consultas".

Asimismo, ha explicado que la plataforma se basa en "tecnologías abiertas que proporcionan mayor autonomía al ayuntamiento para gestionar y actualizar sus contenidos, garantizando además su evolución futura sin depender de herramientas propietarias".

UNA AGENDA RENOVADA Y TRANSPARENTE

En cuanto a la agenda municipal, Julio César Fuster ha avanzado que esta ha sido "completamente renovada" y permite consultar la programación por días, semanas o meses, además de incorporar cualquier evento al calendario personal del usuario mediante Google Calendar, Outlook o iCal, favoreciendo "una mayor participación en la vida cultural, deportiva y social de Mérida".

Igualmente, esta nueva web dispone de una hemeroteca permanentemente accesible, ordenada por fechas y temáticas, para facilitar el acceso y consulta de la actividad desarrollada por el Ayuntamiento, al tiempo que refuerza el compromiso municipal con la transparencia.

Finalmente, y respecto a las funcionalidades que presenta esta nueva web, Fuster ha explicado que el Ayuntamiento está trabajando en "la incorporación progresiva de mejoras en materia de accesibilidad universal para garantizar que cualquier persona pueda acceder a la información y utilizar los servicios municipales en igualdad de condiciones".

Este trabajo, ha incidido, "permitirá adaptar el portal a los estándares más exigentes de accesibilidad digital, usabilidad e inclusión, reforzando el compromiso municipal con una administración abierta para toda la ciudadanía".