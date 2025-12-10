El Ayuntamiento de Plasencia declara tres días de luto oficial por la muerte de Robe Iniesta

Publicado: miércoles, 10 diciembre 2025 13:03
   PLASENCIA (CÁCERES), 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Plasencia ha declarado tres días de luto oficial por la muerte del cantante y compositor extremeño Robe Iniesta, líder de la banda de rock Extremoduro.

   Asimismo, a partir de las 11,30 horas, el zaguán del consistorio estará abierto para firmar el libro de condolencias instalado en honor del artista placentino, según informa el consistorio en redes sociales y recoge Europa Press.

   Robe Iniesta ha muerto este miércoles a los 63 años de edad, según ha informado su agencia de comunicación en una nota publicada en su página web.

