El Ayuntamiento de Plasencia declara tres días de luto oficial por la muerte de Robe Iniesta

Archivo - El cantante Roberto Iniesta - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
PLASENCIA (CÁCERES), 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Plasencia ha declarado tres días de luto oficial por la muerte del cantante y compositor extremeño Robe Iniesta, líder de la banda de rock Extremoduro.
Asimismo, a partir de las 11,30 horas, el zaguán del consistorio estará abierto para firmar el libro de condolencias instalado en honor del artista placentino, según informa el consistorio en redes sociales y recoge Europa Press.
Robe Iniesta ha muerto este miércoles a los 63 años de edad, según ha informado su agencia de comunicación en una nota publicada en su página web.