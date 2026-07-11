Badajoz abre este martes las puertas de El Vivero para ver "en pantalla gigante" la semifinal entre España y Francia

BADAJOZ 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado este sábado que abrirá las puertas de las Instalaciones Deportivas Municipales (IDM) de El Vivero para que la ciudadanía pueda seguir la semifinal del Mundial de Fútbol entre España y Francia.

Tras el desenlace de este pasado viernes, en cuartos de final, en los que 'La Roja' se impusieron 2-1 a Bélgica, este martes 14 de julio la selección española se enfrentará ya en semifinales con Francia, una de las grandes favoritas para llevarse el Mundial de Fútbol de 2026 que se celebra en Norteamérica.

Ante este acontecimiento, el consistorio pacense ha anunciado hoy, a través de sus redes sociales, que las instalaciones de El Vivero acogerá la retransmisión del partido a fin de que la ciudadanía pueda ver el encuentro en pantalla "gigante". La entrada será gratuita.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Badajoz y la Fundación Municipal de Deportes (FMD).