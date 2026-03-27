Badajoz aplica 180 litros de producto 'anticera' para facilitar la limpieza de las calles tras las procesiones

El concejal de Cultura y Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, ofrece una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badajoz está procediendo estos días a aplicar un total de 180 litros de producto 'anticera' en la calzada para facilitar la limpieza de las calles tras las procesiones de Semana Santa, cuya carrera oficial contará con unas 600 sillas y modifica su trazado respecto a años anteriores para potenciar el paso de los desfiles procesionales por la puerta principal de la Catedral.

En este sentido, el concejal de Cultura y Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, ha explicado que se ha sacado a licitación la carrera oficial y que "por circunstancias administrativas" no ha habido plazo "suficiente" para que las empresas pudiesen adquirir el material que se necesitaba, quedando "desierto" el concurso y ante lo que ha recordado que lo que se pretendía desde la Agrupación de Hermandades y Cofradías era tener una serie de gradas de las que no es "fácil" disponer.

Al quedarse desierto el concurso, desde Cultura y en contacto y trabajando con dicha Agrupación y con los hermanos mayores de las diferentes cofradías se ha diseñado una carrera oficial que cree que será "muy bonita", "diferente" a la de otros años y "mucho mejor", porque era lo que se pretendía.

De esta manera, ha precisado, no se va a disponer de las gradas como les hubiera gustado, pero sí estará decorada y se contará con sillas, para lo que han utilizado medios propios de escenarios para ponerlas en diferentes alturas y que todos los que quieran usarlas tengan una "buena" visualización de la zona "más importante" como es la puerta de la Catedral, frente a la cual estará "todo el potencial" de dicha carrera oficial.

En concreto, ha agregado, hay una parte que ha salido por contrato menor, que se adjudicaba este viernes con un importe inferior a 15.000 euros, y que contempla el alquiler de unas 600 sillas más el servicio de ponerlas y quitarlas o el movimiento de las vallas y las fundas para decorar estas últimas.

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