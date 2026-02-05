Badajoz mantiene la vigilancia sobre los niveles de los ríos y en zonas como la parte baja de Gévora

Puesto de mando avanzado en Gévora - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

BADAJOZ, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badajoz mantiene la vigilancia del nivel de los ríos y riberas del término municipal de la ciudad ante la alerta amarilla de lluvia y viento, así como a los posibles desembalses en las presas de Villar del Rey o las sueltas de agua en el de Caya y zonas concretas como la parte baja de la pedanía de Gévora, donde se ha comenzado a avisar a los vecinos por si pudiera verse afectada por la crecida del río.

Un temporal que ha provocado que se haya tenido que evacuar durante la mañana de este jueves a ocho familias en Valdebótoa y a unas 20 en Gévora, "en algún caso con alguna reticencia como pasa siempre", pero que finalmente han conseguido que salgan de manera "voluntaria" gracias al apoyo también del personal del Instituto Municipal de Servicios Sociales "generando confianza", "explicándoles cuáles eran los recursos a los que iban a ir y garantizándoles, por tanto, su confort y su seguridad".

"No debería quedar nadie en las Casas Aisladas", donde mantienen la vigilancia en los caminos de Policía Local y Guardia Civil, según el alcalde, Ignacio Gragera, que ha recordado que en Los Lebratos esta pasada madrugada han tenido que proceder al "rescate" de una familia que "en un principio no quería salir", pero que finalmente solicitaron ese desalojo por la cercanía del agua a las casas.

"Al final gracias al apoyo de bomberos, de Policía Local y Protección Civil, también de Policía Nacional, pues pudimos sacarlos y sin mayores incidencias", ha destacado Gragera en declaraciones a los medios desde el puesto de mando en Gévora, donde ha recordado el mantenimiento del nivel 1 de alertas por inundaciones en Extremadura y la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) junto a la presidenta o el consejero de Presidencia en funciones a las 10,00 en la que se han acordado una serie de medidas.

Así, ha citado la suspensión de las clases y la evacuación de los centros escolares de Gévora, a los que se ha sumado después el de Valdebótoa. Y es que, "en principio la situación es la prevista, a las 12,00 se preveía el pico máximo de crecida del río Gévora, aquí a su paso por Valdebótoa y por Gévora", aunque "hay una previsión por parte de Confederación Hidrográfica de que esta tarde se produzcan nuevas incidencias y la situación puede agravarse, puede ir un poquito a peor", por lo que están "preparados y dispuestos a poder actuar e intervenir allí donde sea necesario".

(((Más información en Europa Press)))