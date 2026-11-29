Cartel de la exposición 'Visiones de Badajoz' que puede visitarse en la sede pacense del Coade hasta el 8 de diciembre de 2026. - COADE

BADAJOZ, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade) acoge en su sede en Plaza de España, desde el 19 de noviembre, la exposición de pintura 'Visiones de Badajoz', del artista pacense Luis Ángel Ruiz de Gopegui Rando, una muestra que reúne 27 obras en las que los paisajes de la ciudad pacense son los principales protagonistas.

En concreto, la exposición recoge obras de diferentes formatos y soportes en las que el autor propone un recorrido pictórico por distintos paisajes de Badajoz y su entorno.

El río Guadiana, sus puentes y veredas adquieren un especial protagonismo en unas composiciones que combinan la representación del paisaje urbano y natural con escenarios imaginados y visiones oníricas, según ha informado el Coade en una nota.

La exposición incorpora también una mirada hacia otros paisajes extremeños, con una particular evocación de la naturaleza y una escapada visual hacia Guadalupe, ampliando así el universo de referencias que articula esta propuesta artística.

Luis Ángel Ruiz de Gopegui Rando, pacense y profesional de la Ingeniería Técnica Agrícola y el diseño gráfico, presenta así por tercera vez su obra en la sede del Coade.

La muestra se mantendrá en la sede pacense hasta el 8 de diciembre. Puede visitarse de 10,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,30 horas, de lunes a viernes, y de 10,00 a 14,00 horas los sábados.