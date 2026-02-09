Badajoz prepara ayudas y solicitará formalmente la declaración de zona gravemente afectada este martes

Imagen de este domingo del parque del río Guadiana en la margen derecha a su paso por Badajoz. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha visitado este lunes, día 9, las zonas y vecinos afectados durante las últimas semanas por el temporal y las inundaciones tras las borrascas Joseph, Kristin, Leonardo y Marta, la última durante este pasado fin de semana.

"Hemos inspeccionado el terreno y acompañado a los vecinos en lo que puedan necesitar, con el agradecimiento a todos y al dispositivo de emergencia por su trabajo", ha señalado Gragera, que ha anunciado las primeras medidas adoptadas a través de un decreto "como consecuencia de los daños sufridos en las últimas semanas", así como la solicitud al Gobierno de España para que declare la ciudad de Badajoz como gravemente afectada como ya pasó con Efraín hace dos años.

El decreto tiene como objeto declarar, una vez restablecidos los servicios básicos y finalizada la emergencia, las zonas del término municipal de Badajoz afectadas, con el fin de facilitar la evaluación de daños, tramitación de ayudas y ejecución de actuaciones de recuperación.

Los daños han sido cuantificados inicialmente por los distintos servicios, pudiéndose ampliar ya que continúa la evaluación a través de informes técnicos, ha explicado el ayuntamiento en una nota de prensa en la que ha detallado que estos informes servirán de base para la solicitud de ayudas autonómicas, provinciales y estatales. El decreto también indica que se habilitará un procedimiento para que particulares puedan comunicar daños en viviendas, negocios y explotaciones agrícolas.

La declaración de las zonas afectadas permitirá la ejecución de contratos de emergencia por parte del ayuntamiento, la tramitación de ayudas y subvenciones, y la coordinación con el Gobierno de España, Junta de Extremadura y Diputación de Badajoz para actuaciones de reparación y prevención, así como la adopción de medidas administrativas "extraordinarias" cuando proceda.

Por otro lado, tanto la margen derecha como la izquierda del río Guadiana permanecen cerradas, y está prohibido y es "peligroso" el tránsito por ambas. Además, continúa la retirada de árboles en la Alcazaba y también permanece cerrado el parque, mientras que en el caso del resto han sido revisados y ya está permitido el tránsito.

DECRETO DE EMERGENCIA

En su visita a las Casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, una de las zonas afectadas por esta cadena de borrasca vivida en las últimas semanas en la ciudad y ante lo que ha explicado que ha estado inspeccionando el terreno que "no está especialmente bien" y acompañando a los vecinos en lo que pudieran necesitar, ha anunciado la aprobación de un decreto de emergencia para Badajoz, como consecuencia de los daños que se han sufrido "en todos y cada uno de los puntos de la ciudad" en las últimas semanas y días.

Además, este martes van a solicitar formalmente desde la Junta de Gobierno local al Gobierno de España que se declare la ciudad de Badajoz como "zona gravemente afectada", para poder así tener la capacidad de optar a algunos fondos que pueda poner a disposición de los afectados y de la ciudad el Ejecutivo central. "Espero que sea así, ya pasó con Efraín y ya ha pasado con otras situaciones de emergencia que hemos vivido en la ciudad", ha destacado.

Asimismo, Gragera ha querido agradecer "una vez más" a todos los servicios públicos municipales, autonómicos y nacionales su trabajo de estos días. "Ahora, con la mirada ya más calmada y más tranquila, podemos observar que la coordinación ha funcionado perfectamente, que los avisos han funcionado perfectamente, que la gente ha sido consciente en todo momento de la realidad y del peligro que en algún caso sufrían y que, por tanto, eso ha permitido que no existan daños personales en estos días en la ciudad de Badajoz", ha señalado.

Sobre la situación en las Casas aisladas, ha especificado que "poco a poco va volviendo a la normalidad, en el sentido de que ya están abiertos casi todos los accesos, por no decir prácticamente todos", aunque "no así" en el Rincón de Caya, donde "todavía" no han podido acceder en la mañana de este lunes y "todavía hay mucha agua", por lo que ha pedido a los vecinos que viven allí o a los titulares de las explotaciones de la zona "un poquito más de paciencia".

"El Guadiana baja más lento y, por tanto, pues vamos a tener que esperar más tiempo para poder acceder a la zona, para poder inspeccionar y para poder saber exactamente cuáles son los daños con los que nos vamos a encontrar, pero bueno, todo pasa", ha afirmado, junto con que espera que "pronto" puedan acceder a sus viviendas, que puedan estar con ellos acompañándoles.

Por último, también pondrán a disposición de los mismos "algunas ayudas", como ya se hiciera con Efraín, que van a intentar sacar "cuanto antes" para reparar "aunque sea mínimamente y hasta donde el ayuntamiento pueda algunos daños materiales" que hayan sufrido en las viviendas habituales.

Por otro lado, en uno de los viales situados entre la avenida Adolfo Díaz Ambrona y el parque del río, en la zona de la calle José Luis Iniesta Vázquez, se ha abierto la mañana de este lunes un socavón, según fuentes municipales consultadas por Europa Press, que han explicado que se trabaja en la zona tras el hundimiento del saneamiento para su reparación, para lo que se ha tenido que abrir porque no se llegaba "bien". El origen podría situarse en el temporal, la cantidad de agua que ha caído y el hecho de que "ha reventado" el colector, que era "muy antiguo".