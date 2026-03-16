Badajoz presenta un presupuesto municipal de 150,5 millones para 2026 y un Plan de Inversiones por 12 millones

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, presenta el presupuesto municipal y el plan de inversiones - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha presentado este lunes el borrador del proyecto del Presupuesto Municipal para 2026, que asciende a 150.530.830,73 euros en el caso del consolidado entre el ayuntamiento y sus organismos autónomos para 2026, que supone unos 300.000 euros menos que las anteriores cuentas.

Estas cuentas, que se llevarán a pleno para su aprobación en el próximo pleno ordinario a finales de mes, se complementan con un nuevo Plan de Inversiones dotado de unos 12 millones, entre 7,2 millones fruto de la venta de terrenos y modificaciones de proyectos antiguos que han tenido sobrantes, y 5 millones de la generación de créditos de los EDIL, fondos europeos que incrementan las partidas del ayuntamiento, pero que el gobierno local ha decidido que no formen parte del anexo de inversiones del presupuesto para poder tener más capacidad de movilización y ejecución.

Acompañado del concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, Gragera ha detallado que son cifras similares a las de 2025 y más de 150 millones de presupuesto con el objetivo de seguir haciendo crecer a Badajoz, referido a cifras y también a mejorar servicios, transformar barrios y seguir construyendo ciudad, que es "el único ánimo" que les guía y "el único propósito" que tienen desde el equipo de gobierno, que apuesta en un modelo de localidad que "avanza", "va mejorando" y "planificando su futuro".

"Y es que, con este presupuesto, no hablamos solo de cifras, hablamos también del Badajoz que queremos, que, como decíamos, mejora y avanza y además lo hace sin subir los impuestos a sus vecinos. Compromiso que ya manifesté y que se materializa en este presupuesto del año 2026", ha reafirmado, junto con que este último no llega en las fechas que pretendían, pero que "sin duda" atiende a las necesidades y la realidad de la ciudad, además de ser "realista" y equilibrado en ingresos y gastos.

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