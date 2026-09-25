Badajoz rememora su fundación árabe con la fiesta Al-Mossassa y anima a la participación con el mercado y los talleres

Pasacalles en la inauguración de Al-Mossassa Batalyaws 2026 - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fiesta que conmemora la fundación árabe de la ciudad de Badajoz, Al-Mossassa Batalyaws 2026, abre paso este viernes, día 25, a la parte más lúdica de esta celebración con la inauguración del mercado, dispuesto en esta ocasión entre las plazas Alta y de San José y el interior de la Alcazaba, este último dedicado especialmente a los distintos talleres previstos en esta edición y a citas culturales como la representación teatral o un concierto árabe.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, acompañado de miembros de la corporación municipal -muchos de ellos caracterizados con indumentaria árabe - ha inaugurado el mercado de esta Fiesta de Interés Turístico Regional, tras una breve representación teatral en el interior de la Alcazaba y un recorrido por el mercado precedido de un pasacalles con danza, música o malabares.

En declaraciones a los medios, Ignacio Gragera se ha mostrado agradecido de que, "una vez más", hayan sido capaces de completar un programa de actividades "muy amplio y muy ambicioso", con unos 120 puestos repartidos entre la Plaza Alta, la de San José y también la Alcazaba, en el entorno del Museo Arqueológico y los jardines, junto a los conciertos de la Banda Municipal o de música árabe, talleres de creación de indumentaria árabe, culinarios o de geómetras de Al-Ándalus o cetrería.

Un programa, ha incidido, "muy amplio" y "muy participativo", porque "ese es el gran objetivo de esta nueva edición, hacerlo cada vez más participativo y que explique cuáles son los orígenes de la fundación de la ciudad de Badajoz". De este modo, este viernes "empieza la fiesta" después de que durante esta semana haya tenido lugar en las Casas Consistoriales el ciclo de conferencias en colaboración con Amigos de Badajoz.

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