Badajoz roza la temperatura más alta del país este viernes, con 38,9ºC

Archivo - Un hombre bebe agua de una botella de plástico. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Badajoz ha marcado este viernes, 12 de junio, la segunda temperatura más alta de todo el país, con 38,9 grados, a solo una décima de la máxima alcanzada esta jornada, 39 grados, en Ponteareas (Pontevedra).

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recoge valores que superan los 38 grados en varios puntos de Andalucía y Extremadura, con localidades de ambas provincias, Badajoz y Cáceres, que se sitúan entre las más calurosas del país en esta jornada.

En concreto, además de la capital pacense, aparecen en el listado de las diez estaciones meteorológicas con las temperaturas más altas de España, el Aeropuerto de Badajoz, Olivenza y Alconchel, todas ellas en la misma provincia, con 38,2 grados, así como Alcuéscar, en Cáceres, con una décima menos.