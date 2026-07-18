Badajoz vibra con Antonio Orozco en una noche de música, emociones y mensajes de esperanza en el Alcazaba Festival

Antonio Orozco en el Alcazaba Festival de Badajoz, a 17 de julio de 2026. - JORGE ARMESTAR

BADAJOZ 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Antonio Orozco ofreció este pasado viernes un concierto lleno de música, emoción y grandes momentos inolvidables en el Alcazaba Festival de Badajoz, donde el músico estuvo acompañado en todo momento por un entregado público.

La noche se convirtió en una celebración colectiva, en una catarsis global, en la que en ningún momento dejó de sonar la música, ya fuera la del propio Orozco y su banda o la del público coreando. Tras lograr un 'sold out' familias enteras y generaciones mezcladas llenaron de energía el recinto de la Alcazaba, según ha señalado la organización del festival en un comunicado.

"'La Gira de tu vida' hizo honor a su nombre. El público coreó todas y cada una de las canciones, desde 'Lo que tú quieras soy' hasta 'Te esperaré', pasando por momentos íntimos como 'Devuélveme la vida' y estallidos emocionales como 'Temblando'", cuenta la crónica de la organización.

Los interludios fueron breves respiraciones en un espectáculo que no bajó intensidad en ningún momento. La gente no solo cantaba: acompañaba, arropaba, celebraba a Orozco, evidenciando que Extremadura tiene una conexión especial con el músico y este con la región, escenificado en su chaqueta que rezaba 'Una mijina de amor'.

Sin bajar el ritmo, ni la intensidad del concierto, el catalán hizo desde el escenario un alegato en favor del cuidado de la salud mental y la necesidad de pedir ayuda y dejarse arropar por quienes te rodean. "No es solo estar nervioso. Sino levantarte mal aunque aparentemente todo este bien. Sonreír todo el día y hartarte a llorar toda la noche", expresó el cantante.

Para Orozco, callarse para no ser considerado débil no es una solución: "No hay nada débil en pedir ayudar. Quedarse en silencio duele mucho más Y en una habitación oscura siempre entra un rayito de luz", agregó.

Con la noche avanzando y acercándose el final del concierto, Orozco decidió llamar a su madre y hablar con ella con el altavoz activado delante del entregado público, de manera que las sonrisas se convirtieron en carcajadas: "Viva Badajoz y viva el jamón de bellota".

Con 'Mi héroe' y 'Te juro que no hay un momento que no piense en ti', Orozco terminó un concierto que deja un matiz agridulce, pues ya se sabe la intención del músico catalán de retirarse. De esta forma, la actuación fue algo más: un cierre emocional, un agradecimiento mutuo entre artista y tierra, una noche que Alcazaba Festival y Badajoz recordarán durante años.

La octava edición de Alcazaba Festival llegará este sábado a su fin con el concierto del rapero Morad, que comenzará a las 22,30 horas. Desde una hora antes será el DJ extremeño José de las Heras el encargado de caldear el ambiente.