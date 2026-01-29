Bajan a dos las estaciones de aforo que superan el umbral de aviso rojo en la cuenca del Tajo en Cáceres

Presa de Rosarito - CHT

CÁCERES, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de estaciones de aforo que superan el umbral de aviso hidrológico rojo en la cuenca del Tajo en la provincia de Cáceres ha descendido a dos en la última actualización de la situación por la sucesión de borrascas, frente a las seis de la última comunicación de este pasado miércoles.

En concreto, se trata de la estación en el río Tiétar en Valverde La Vera-Losar y en el Alagón en Coria (Cáceres). Cabe recordar que el aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

Asimismo, con motivo de las precipitaciones registradas durante los últimos días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica actualmente seis presas gestionadas por la CHT están desembalsando en aviso amarillo y una presa en aviso naranja, para mantener los resguardos estacionales.

Este es el caso de Navalcan, Rosarito, Jerte, Borbollón, Árrago, Rivera de Gata y Villar de Plasencia, que es la que se encuentra en nivel naranja, si bien es también la que menor cantidad de agua desembalsa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cáceres, titular de la presa de Guadiloba, informa de que mantiene su desembalse con aviso amarillo, que son aquellos que advierten sobre una situación hidrológica que puede derivar en una situación potencialmente peligrosa para todas las actividades humanas que se realicen aguas debajo de la presa, en los cauces y en las márgenes.

Por su parte, los niveles inusuales (avisos naranjas) advierten sobre una situación hidrológica potencialmente peligrosa con peligro real para todas las actividades humanas que se realicen dentro del agua y en las márgenes del cauce, con posibles inundaciones en zonas limítrofes a los cauces.

CHT recomienda seguir atentamente los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, las comunicaciones de las autoridades competentes en protección civil, los avisos hidrológicos emitidos en web SAIH Tajo y extremar precauciones en las zonas cercanas a los cauces.