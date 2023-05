Baselga (Cs) se pondrá "en la puerta" de Valdecañas para evitar que "entren las máquinas" a derribarlo

EL GORDO (CÁCERES), 25 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Baselga, ha reconocido que no sabe cuál es la solución para el complejo turístico de la Isla de Valdecañas, pero ha señalado que si finalmente la orden de derribo sigue adelante se pondrá "en la puerta" junto a los extremeños para evitar que "entren las máquinas".

Así lo ha indicado Baselga en la puerta del complejo, lugar elegido este jueves para iniciar su actividad de la campaña electoral, acompañado por el portavoz adjunto en el Congreso de Ciudadanos, Edmundo Bal, antes de conocerse que el Supremo ha rechazado el recurso de la Junta de Extremadura a la sentencia que ordena el derribo del complejo.

Baselga ha señalado que la elección de este lugar para hacer campaña electoral se debe a que "representa la Extremadura del derribo", pues en la región ha "avisos de derrumbe" no solo para este complejo, sino también, ha dicho, para la central nuclear de Almaraz, la presa de Valdecaballeros y "otras muchas infraestructuras que no las derriba el hombre pero las derriban las riadas y tardan meses por no decir años en reconstruirlas".

El líder regional de Cs ha señalado que la Isla de Valdecañas es el "fruto de una mala gestión", tanto del PSOE como del PP, al que también responsabiliza de lo ocurrido por, entre otras cuestiones, apoyar el Proyecto de Interés Regional (PIR) en "una zona ZEPA afectando a la zona Red Natura 2000, con la ley del suelo protegiéndolo y les dio exactamente igual".

En cualquier caso, considera que Valdecañas es "un ejemplo de complemento entre la naturaleza y el progreso económico" y, por tanto, desde el primer momento, ha venido apoyando el mantenimiento del complejo. Lo que ocurre, ha añadido, s que "cuando las cosas se hacen mal y jurídicamente están mal enfocadas, intentan poner soluciones que son inviables".

Lo último, una Ley de zonas ZEPA nueva que es "un esperpento jurídico", que considera que "no es la solución", si bien reconoce que él tampoco sabe cuál es. "Tendrán que buscar una solución a nivel europeo, al nivel del Gobierno Nacional, porque si esto lo quieren tirar, aquí nos vamos a poner todos los extremeños en la puerta para evitar que esto se derribe", ha advertido.

