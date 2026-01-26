Bautista asegura que PP y Vox han mantenido "dos reuniones" de "cordialidad y poco más" y a iniciativa de Guardiola

Archivo - El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha asegurado que los 'populares' extremeños y Vox han mantenido "dos reuniones" de "cordialidad y poco más" de cara la gobernabilidad de la región y a iniciativa "en todo momento" de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola.

Así, Bautista ha señalado que se están diciendo "muchas cosas que no son verdad", momento en el que ha indicado que le apena "profundamente que se utilice y se engañe a la gente".

"Hay que distinguir el teatro de la política, de la realidad política. Que nadie piense que hay una línea permanente abierta, reuniones diarias o innumerables llamadas de teléfono. No es verdad. Lo que ha habido son dos reuniones, no muy extensas, en las que tampoco ha dado tiempo a mucho, cordialidad y poco más", ha reconocido en una entrevista en Cope recogida por Europa Press sobre la relación entre el PP y Vox.

No obstante, Abel Bautista ha asegurado que ha habido un intercambio de documentación que el PP, ha dicho, no va a revelar "por respeto" pero que, "sin duda, desmontaría lo que se viene diciendo contra el PP de Extremadura y María Guardiola".

GUARDIOLA HA PUESTO SU AGENDA "A DISPOSICIÓN"

En este sentido, Bautista ha incidido en que han sido dos reuniones a pesar de que Guardiola "ha intentado que fueran más" y a pesar de haber puesto "toda su agenda a disposición".

"Esta es la realidad. Y la realidad es que la iniciativa ha sido en todo momento de Guardiola y a principios de enero lo fue también ofreciendo que formaran parte del gobierno. Si hubiese sido por nosotros, nos hubiéramos sentado todos los días, las veces que haga falta, porque entiendo que esto no va ni de un partido ni de otro, debería ir de Extremadura", ha señalado.

En este sentido, ha recalcado que respeta que "cada cual tenga sus tiempos pero le "apena profundamente cuando se miente y se falta el respeto", ya que eso "no aporta ni suma" y al final los ciudadanos "terminan por desconectar". "La gente quiere soluciones y no quiere que nosotros le demos más problemas", ha asegurado.

También ha insistido Bautista en que "gran parte de lo que se dice no es verdad" y son cuestiones que "nada tienen que ver con lo tratado en esas dos reuniones", momento en el que ha recordado que Guardiola ha ofrecido a Vox "posiciones en el Legislativo y en el Ejecutivo de forma muy generosa además y de forma también proporcional".

(Más información en Europa Press)