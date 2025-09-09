Bautista informará sobre la gestión de los incendios este jueves en la Asamblea en el primer pleno tras el verano

Archivo - Imagen de archivo del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en un pleno de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, comparecerá el próximo jueves, día 11, en el pleno de la Asamblea a petición propia para informar sobre la gestión de los incendios de este verano en la región.

Esta comparecencia es independiente de la del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez, ya anunciada en su momento por la Junta, y que se registrará una vez que concluya el periodo alto de peligro de incendios en la región.

Así, la comparecencia de Bautista del próximo jueves supondrá el principal punto de atención de una sesión plenaria que será la primera de la Asamblea en el nuevo periodo de sesiones tras el verano, y que se iniciará a las 09,30 horas con una declaración institucional rubricada por los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) en apoyo a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031.

En dicha comparecencia, según ha destacado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este martes en la Asamblea el portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá, "va a quedar muy claro" que el Gobierno de María Guardiola rechaza el "circo" en el que a su juicio pretende la oposición convertir la gestión de los incendios del verano en Extremadura, así como que al mismo tiempo se mantiene "al lado" de los afectados por los mismos con medidas.

"Aquí no venimos ni a hacer circos, ni a estar al lado del fanatismo que vemos que ahora mismo está inyectado en la sangre de Vox, sino que (el Gobierno de Guardiola) va a seguir estando al lado de los extremeños contándoles a los extremeños lo que ya saben, la gestión de una emergencia de manera ejemplar", ha espetado Sánchez Juliá, quien ha incidido en que mientras que la Junta ha aplicado "transparencia" en esta emergencia con "casi un Gran Hermano contándole a todos los extremeños lo que estaba sucediendo", la oposición se encontraba "de vacaciones".

"Un ejemplo de transparencia que nunca se ha visto en la política extremeña y casi en la nacional, porque hemos tenido un consejero y un gobierno a pie de fuego. Guardiola ha estado allí tomando decisiones, el consejero de Presidencia y del Gestión Forestal han estado tomando decisiones, han estado con los afectados, y con los servicios de emergencia mañana, tarde y noche", ha remarcado el 'popular', quien ha lamentado el "estrambote" de oposición que "no se ha enterado absolutamente de nada".

Así, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad porque, según ha dicho, el Gobierno de Guardiola "ha estado a la altura de la magnitud de la catástrofe", mientras que el PSOE estaba "en la tumbona" y Vox "lo que está haciendo es comprar las tesis del PSOE" (en alusión a una posible querella de la formación de ultraderecha a nivel nacional a Guardiola y otros presidentes regionales por la gestión de los incendios).

EL PSOE VIO A GUARDIOLA "ESCONDIDA" TRAS BAUTISTA

De su lado, la portavoz parlamentaria del PSOE, Piedad Álvarez, ha remarcado que, mientras que el PSOE durante la lucha contra el fuego estuvo "del lado" de quienes estaban jugándose la vida para extinguirlo "sin hacer política ni politiqueo", Guardiola ha sido una presidenta "escondida detrás" del consejero de Interior, Abel Bautista.

"En la gestión de los incendios hemos visto una presidenta ausente, una presidenta escondida detrás del señor Bautista, una presidenta que piensa que liderar una crisis es ponerse un chaleco y hacerse unas fotos en el norte de Extremadura. Una presidenta que le falta liderazgo, le falta coraje", ha espetado la socialista, quien ha añadido que Guardiola durante la emergencia de los incendios "intentó salvar a Feijóo por encima de salvar Extremadura, de salvar a los extremeños y sus intereses".

Además, Álvarez ha reprochado al Ejecutivo autonómico que "casi un mes después, no hay nada publicado en el DOE" para ayudar al sector turístico, para agricultores y ganaderos tras los incendios.

UNIDAS LAMENTA EL "PLAN ORQUESTADO" DEL PP

De su lado, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que la gestión de los fuegos de este verano evidenció "un plan orquestado desde Génova para utilizar los incendios contra el Gobierno central", y ha pedido a María Guardiola explicaciones de un actuación "tan ruin".

Así, ha defendido que la sociedad "necesita saber por qué tuvo que ser testigos de un rifirrafe en un momento tan duro de Guardiola con el Gobierno estatal", ya que "los medios llegaron cuando pudieron llegar"; y ha pedido que la Junta aclare por qué no se solicitó el nivel 3 de emergencia cuando pidió al Gobierno central medios que "solamente se podían poner en marcha cuando se solicita ese nivel".

De igual modo, Irene de Miguel ha solicitado la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre los incendios forestales de este verano en la comunidad, porque "unas explicaciones de un consejero durante una hora (en un pleno de la Asamblea) no es suficiente".

"Necesitamos explicaciones y sobre todo que venga la gente que ha vivido a pie de incendio a contarnos cómo lo ha vivido, cómo se puede mejorar si se puede mejorar algo", ha incidido.

Cabe apuntar, por su parte, que el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, en su comparecencia ante los medios tras la Junta de Portavoces de este martes en la Cámara extremeña no se ha referido a ninguna cuestión relacionada con los incendios forestales del verano.

