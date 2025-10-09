Bazaga asegura que la Convención de Turespaña ha servido para que el mundo sepa que "Extremadura es extraordinaria"

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, interviene en la tercera jornada de la V Convención de Turespaña, que se celebra en Cáceres - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Turismo, Victoria Bazaga, ha destacado en la tercera jornada de la V Convención de Turespaña, que se celebra en Cáceres con la participación de más de mil profesionales del turismo de todo el mundo, que "Extremadura es extraordinaria" y cuenta con "la experiencia que el viajero está buscando".

"Los profesionales de las oficinas de Turespaña en todo el mundo han entendido, comprendido, visto y vivido que Extremadura es extraordinaria en su paisaje, en sus ciudades, en su gastronomía, en su gente, en su artesanía y en la forma que tenemos de ofrecer que ellos interactúen con el territorio", ha expresado.

Bazaga ha incidido también en la oportunidad para Extremadura de albergar esta convención, "la más importante de Europa en materia de turismo", que ha permitido constatar que Extremadura cuenta con todo lo que el viajero actual demanda.

"Tenemos seguridad, tenemos sostenibilidad real en el ADN, y un discurso y una narrativa de historia y cultura que nos han hecho ganadores de un premio impensable hace años, el de destino cultural del año por la revista Viajar", ha apuntado Bazaga.

Además, ha añadido que Extremadura "sabe cómo se hace turismo" y que la región ha dado un salto cualitativo para ser tenida en cuenta en el panorama internacional. "Extremadura es una experiencia. Hemos sabido decir que somos la experiencia que busca el turista, transformando eventos como el Cerezo en Flor o el Otoño Mágico en vivencias únicas".

Después de tres días de debates, conferencias y mesas redondas, Bazaga ha celebrado que 1.200 profesionales del turismo, de los cuales 900 procedían de fuera de Extremadura, "se han llevado un pedacito de esta tierra que contarán y elevarán al terreno profesional para atraer a más visitantes".

Ha recordado, además, que la promoción "es la herramienta más importante del turismo", por lo que la Junta de Extremadura seguirá apostando por "asistir a ferias, traer a especialistas y mostrar sobre el terreno la autenticidad de la región".

PROYECTAR EL TALENTO LOCAL

La V Convención también ha supuesto una oportunidad para mostrar el talento de los cocineros extremeños, ya que la Dirección General de Turismo ha diseñado experiencias en torno a la cultura y la gastronomía, que han podido disfrutar los asistentes.

Entre ellas cabe destacar la cena de bienvenida en la plaza de Santa María de Cáceres, con un menú diseñado por el chef Alejandro Hernández, estrella Michelin, acompañado de un 'video mapping' y una actuación musical.

A esto se suma la cena 'networking', celebrada anoche en el Museo Vostell de Malpartida, a cargo del chef Juanma Salgado, único representante español que ha participado en dos ocasiones en el concurso internacional de cocina Bocuse d'or, combinó gastronomía, arte contemporáneo y música en un enclave único como el Monumento Natural de Los Barruecos.

"Se han ido con un pedacito de Extremadura, un pedacito que van a contar y van a elevar a terreno profesional para conseguir lo que estamos buscando todos: que venga un turismo serio, un turismo sostenible, de calidad, que ellos tengan calidad porque nosotros ya la tenemos, que ellos sean capaces de venir a convivir con una Extremadura extraordinaria", ha concluido.