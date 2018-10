El bebé ingresado en Badajoz y tutelado por la comunidad extremeña está "perfectamente atendido" y "va a salir adelante"

Publicado 26/02/2015 14:09:52 CET

BADAJOZ, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales del Gobierno extremeño, María Ángeles Muñoz, ha asegurado que el bebé cuya tutela ha sido asumida por la Comunidad Autónoma tras un supuesto caso de maltrato por sus progenitores se encuentra "perfectamente atendido por los sanitarios" del Hospital Materno Infantil de Badajoz, en relación a lo cual ha confiado que "va a salir adelante bien".

Preguntada por este tema, Muñoz ha recordado que este pasado martes ha visitado a la pequeña de un mes en el Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde "se encuentra perfectamente atendida por los sanitarios" y "tiene buen aspecto", aunque "efectivamente tiene una serie de daños que están en proceso de curación" y que consisten en la rotura del fémur y de la clavícula.

A este respecto ha añadido que "son lesiones graves" pero que "no van más allá de esa gravedad" y aunque "no es de gusto, es doloroso" es "perfectamente recuperable", a la vez que ha informado que "todavía no se le ha dado el alta", que podría recibir en las próximas semanas "cuando esté en perfecta situación de poder ser acogida" en un centro de menores que, "previsiblemente", será 'El jardín del sauce' de la ciudad de Cáceres destinado a cuidar y atender a bebés.

Igualmente, ha insistido en que "está ahora perfectamente atendida por los sanitarios y estará perfectamente atendida por la Junta de Extremadura que asume su tutela", así como que una de las medidas que se han puesto en marcha en virtud de un convenio de colaboración con Cruz Roja es que tiene a una persona de esta organización que la atiende las 24 horas del día además de la atención sanitaria.

PADRES EN VIGILANCIA

Acerca de sus progenitores, el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, ha considerado que "estarán en vigilancia hasta que se solucione el asunto" dado que "en principio parece ser que son ellos los culpables" pero "mientras no se demuestre" se debe "esperar".

Asimismo, y respecto a si los malos tratos han quedado confirmados, María Ángeles Muñoz ha incidido en que "hay una presunción en función de los daños que tiene la criatura".

"Ahora precisamente está en trámite judicial y tendrá que ser un juez el que se pronuncie y el que impute una situación de autoría, mientras tanto nosotros no tenemos la capacidad de podernos pronunciar sobre este tema que está en sede judicial y por lo tanto serán los jueces los que se pronuncien", ha agregado la consejera, a la vez que ha reiterado que "lo importante en este caso es que la niña esté bien, que esté bien atendida, bien cuidada".

EN PERFECTAS CONDICIONES

"Desde el momento en el que la tutela la ejerce la Junta de Extremadura pondremos absolutamente todos los medios al alcance para que efectivamente la niña esté en perfectas condiciones", ha señalado.

Por último, Muñoz ha garantizado que está "en buenas manos" y "evoluciona muy favorablemente", así como que la "preocupación" y "sensibilidad" ante un caso "como éstos" pasa por "reaccionar de forma tajante" y que el Ejecutivo extremeño "ha demostrado precisamente a través de la Dirección General de Política Social una actuación rápida, eficaz y muy decidida".

"Confío en que la niña va a salir y va a salir adelante bien", ha concluido en declaraciones a los medios en una comparecencia en la que ha presentado junto con el delegado y el director general del Imserso, César Antón, el reparto de las subvenciones de fines sociales concedidas con cargo al IRPF.