Belarra advierte que el modelo del PP pone "en riesgo la vida" y augura que la vivienda será "el fin" del Gobierno

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, durante su visita a la XI edición de la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes, en el recinto ferial de Caminomorisco (Cáceres) - UNIDAS POR EXTREMADURA

CAMINOMORISCO (CÁCERES), 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha considerado que el modelo del Partido Popular "pone en riesgo la vida" y "al territorio", a la par que ha señalado que la "falta de respuesta" del Gobierno de España a la crisis de la vivienda será lo que "va a terminar" con él.

"El señor Mazón no es una excepción en el PP. El modelo de poner en riesgo la vida es el modelo del PP", ha asegurado Belarra este sábado en declaraciones a los medios en el marco de su visita a la XI Feria Internacional de Apicultura y Turismo de las Hurdes, junto a la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

"Lo vimos con las residencias de la señora Ayuso, lo vimos con la dana del señor Mazón, lo hemos visto con los cribados del señor Moreno Bonilla", ha insistido la secretaria general lamentando, a renglón seguido, que "la misma empresa que hace los cribados en Andalucía es la que los hace en Extremadura".

En esa línea, tras llamar a "confrontar" ese modelo de los 'populares' que, ha aseverado, aboga por la "privatización" y "pauperización de los servicios públicos", Belarra ha reivindicado, poniendo la mirada en las elecciones autonómicas extremeñas del próximo 21 de diciembre, a Unidas por Extremadura como "la única alternativa realmente de izquierdas" y como "la única izquierda limpia".

((Más información en Europa Press))