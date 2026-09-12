La Biblioteca Municipal de Coria abre el plazo para inscribirse en su Club de Lectura 'El Atril'

Archivo - Pinto.- El Ayuntamiento impulsa cinco nuevos clubes de lectura en las bibliotecas municipales dirigidos a público adulto - AYUNTAMIENTO DE PINTO - Archivo

MÉRIDA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Municipal de Coria 'Rafael Sánchez Ferlosio' ha abierto el plazo de inscripción para aquellas personas interesadas en formar parte de su Club de Lectura 'El Atril', una iniciativa que este año alcanza los 18 años de trayectoria compartiendo lecturas, opiniones y experiencias alrededor de la literatura.

El club afronta una nueva temporada que comenzará el próximo mes de octubre y se prolongará hasta mayo, con reuniones una vez al mes, generalmente los miércoles y en horario de 20 a 21,30 aproximadamente.

Durante estos encuentros, según ha explicado el consistorio cauriense en un comunicado, los participantes podrán conversar sobre las obras leídas, intercambiar impresiones y descubrir nuevas perspectivas a través del diálogo con el resto de integrantes.

Además, esta nueva etapa cuenta con una identidad propia. El pasado año, los propios integrantes del club participaron en una votación para elegir un nombre que representara al grupo, resultando elegido 'El Atril'.

DINÁMICA DEL CLUB

En cuanto al funcionamiento, las coordinadoras son las encargadas de seleccionar los títulos que se leerán a lo largo del curso, procurando ofrecer una propuesta variada que permita acercarse a diferentes autores, géneros y estilos literarios.

Todos los miembros del club leen el mismo título y, para facilitar el acceso a las lecturas, la biblioteca proporciona a cada participante un ejemplar en papel. Una vez celebrada la correspondiente tertulia, los ejemplares se devuelven a la biblioteca.

Las reuniones mensuales son el momento para poner en común la experiencia de lectura. No se trata solo de comentar el argumento de una obra, sino de compartir opiniones, interpretaciones, dudas, descubrimientos y diferentes maneras de acercarse al libro.

El ayuntamiento ha recalcado que formar parte del club implica "un compromiso". En este sentido, ha recordado que los participantes deben comprometerse tanto con la lectura de los títulos propuestos como con la asistencia regular a las reuniones, un compromiso "fundamental" para garantizar el buen funcionamiento del club y, especialmente, para que las tertulias puedan desarrollarse con la participación activa de sus integrantes.

"Con 18 años de historia, 'El Atril' se ha consolidado como un espacio de encuentro en torno a la literatura, demostrando que leer también puede ser una forma de encontrarse con los demás, conversar y compartir", ha señalado el Ayuntamiento de Coria.

Las personas interesadas en formar parte del club de lectura pueden inscribirse cumplimentando un cuestionario online diseñado para este cometido. Para la nueva temporada, se disponen de varias plazas para nuevos integrantes.