Bodonal de la Sierra celebra este fin de semana su I Feria de la Dehesa con una ruta senderista o una matanza didáctica

BADAJOZ 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Bodonal de la Sierra celebra este fin de semana, los días 13 y 14 de diciembre, su I Feria de la Dehesa con una batida por caminos para recoger 'basuraleza', degustaciones de productos como carne de caza o una ruta de senderismo, entre otras actividades que giran en torno a los recursos naturales, cultura y tradiciones locales y permiten atraer visitantes a su belén artístico.

Organizado por la Sociedad de Cazadores 'La Seerra' de Bodonal, con el apoyo del ayuntamiento y la participación de otros colectivos, la Feria de la Dehesa ha programado también una matanza didáctica patrocinada por la Diputación de Badajoz, junto a distintas degustaciones o visitas guiadas al citado belén.

Así se ha puesto de manifiesto en su presentación en la Diputación de Badajoz, a cargo de la diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Valls; la diputada provincial y alcaldesa de Bodonal de la Sierra, Lourdes Linares; la concejala de Cultura y Festejos, Marta Álvarez; y el representante de la organización, José María Contreras.

Ana Valls ha destacado en su intervención que este martes presentan "uno de esos eventos que emocionan" en un pueblo como Bodonal de la Sierra, con apenas 1.000 habitantes y que apuesta por el arraigo, la tradición, las costumbres y la dehesa, con la primera edición de esta feria que supone una apuesta por esta última, "gran embajadora" de la que se obtienen productos "imprescindibles" para la mesa y la riqueza de la provincia.

Así, ha dado las gracias a la Asociación de Cazadores por la organización de este evento, al ayuntamiento y al tejido social implicado en el mismo para sea un "verdadero éxito" y ha señalado que, para la diputación, es un "orgullo" poder promocionar y potenciar "una seña de identidad tan nuestra" como este ecosistema agroforestal que constituye uno de los pilares esenciales del territorio y la economía provincial; que ocupa más de un millón de hectáreas, lo que supone un 60 por ciento de su superficie; y que se trata de "un modelo único de aprovechamiento sostenible".

APOYO DE LAS ASOCIACIONES

También Lourdes Linares ha dado las gracias a las asociaciones de Bodonal de la Sierra, que son las que han puesto en marcha esta iniciativa después de que la semana pasada anunciasen la apertura del citado belén artesanal, que ha tenido lugar el pasado viernes, y ha indicado que, desde que llegaron al gobierno local, están "empeñados" en que su declaración como fiesta de interés turístico.

Así, ha explicado las "reticencias" que tienen al respecto por el hecho de estar abierto durante un mes y que en este sentido les ponen "un poquito de pegas", respecto a lo cual han pensado en cómo concretar una fecha y darle "más auge" al atraer "todavía" a más visitantes.

Otros años ha tenido lugar alguna ruta de senderismo, pero en este caso han querido poner en valor la tierra y su cultura, patrimonio o arte de la mano de asociaciones dispuestas a apoyar y ayudar.

De esta forma ha nacido la I Feria de la Dehesa de Bodonal de la Sierra, ha destacado Linares, respecto a la cual la Sociedad de Cazadores fue la primera que se ofreció, aunque hay otras como 'La Corujá' con iniciativas como una limpieza de caminos o la entrega de premios y exposición de los trabajos presentados al Concurso de fotografía rural 'Javi Quintanilla Guerrero'.

También participa la Asociación de Mujeres con unas migas o el AMPA con la venta de dulces, para que el próximo fin de semana sea "un auténtico éxito", con el apoyo también de la diputación.

A continuación, José María Contreras ha destacado que la Sociedad de Cazadores de Bodonal ha tenido conocimiento de la idea de celebrar una Feria de la Dehesa por la Alcaldía, y que desde un principio estuvieron "encantados" y decidieron colaborar, tras lo que ha explicado que la asociación que representa tiene como objetivo el bienestar tanto de los animales como la protección de la naturaleza.

De este modo, consideran que esta feria es una "gran oportunidad" para los servicios o ayudas a los socios de la asociación, además de para ayudar "en lo posible" al ayuntamiento, y han contado en su organización con otras asociaciones, como la de Belenistas, que organizan visitas guiadas al belén.

Finalmente, Marta Álvarez ha sido la encargada de detallar la programación, que se completa con actuaciones folklóricas o flamencas como una zambomba navideña, o diferentes entregas de premios, entre ellas una mención especial al Mejor ganadero 2025.

Entre las asociaciones colaboradoras y junto a la Sociedad de Cazadores 'La Seerra', figuran también la Asociación Naturista 'La Corujá', la Asociación Belenista de Bodonal, AMPA Colegio Nuestra Señora de Las Flores, Asociación de Mujeres Aurora, Extrematrail y Bodo-Sport.