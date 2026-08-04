Bodonal de la Sierra ofrece este verano actividades culturales y deportivas y recupera como novedad su muestra de teatro

Bodonal de la Sierra presenta sus actividades culturales y deportivas de verano. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Bodonal de la Sierra ofrece este verano actividades tanto culturales como deportivas entre las que destacan una muestra de teatro, que se recupera como novedad, y una cita gastronómica consistente en una cena con la luna, junto a talleres pensados para los niños o torneos de petanca, pádel, ping-pong o voleibol.

Así, el Verano Cultural de Bodonal de la Sierra arrancó el pasado 18 de julio con una ruta de senderismo solidaria y ha programado podcast o versos al fresco o la acción 'Pintura, queso y vino', mientras que para los próximos días contempla un futbolín humano este miércoles, un mercado nocturno el sábado 8 o Carnaval de verano y bingo musical el viernes 14, previo a las Fiestas Patronales de Santa María de Agosto con la bajada de la Virgen y las capeas.

En el ámbito deportivo, en julio ha sido el turno de un maratón de fútbol sala y de una ruta senderista periurbana y para este mes las actividades continúan con torneos de pádel, ping-pong o voleibol, un campeonato infantil de fútbol sala o un campeonato femenino de fútbol, como se ha puesto de manifiesto en su presentación por la alcaldesa de Bodonal y diputada provincial, Lourdes Linares, junto a la concejala de Cultura, Marta Álvarez, y la representante de la Asociación La Corujá, Patricia García.

En su intervención, Lourdes Linares ha mostrado el "doble motivo de orgullo" que le supone presentar ambos programas, tanto como regidora al contar con la implicación de distintas asociaciones del municipio que permiten la realización de actividades en el pueblo, como en calidad de diputada por el apoyo que pone a disposición la institución provincial para que se puedan llevar a cabo este tipo de eventos en una población como Bodonal, con 987 habitantes, que se duplica o triplica en verano.

Sobre la época estival, ha detallado asimismo que Bodonal contaba en los años 70 con más de 3.000 vecinos y que la emigración ha sido "bastante fuerte", pero que muchos de ellos vuelven en verano y una manera de "compensarles esas ausencias" es ofrecerles este tipo de actividades en una localidad que cuenta con dos fiestas en estas fechas, las de Santa María de agosto y las de la patrona en septiembre, por lo que la mayoría de las acciones se concentran entre ambas.

Por su parte, Marta Álvarez ha detallado las actividades más destacadas y el "éxito" que suponen gracias al tejido asociativo bodonalero y la diputación pacense, así como que el Verano Cultural se organiza de la mano de las distintas asociaciones, mientras que las citas deportivas estivales se impulsan desde el ayuntamiento junto a los monitores.

Patricia García ha señalado a su vez que, desde La Corujá, colaboran con distintas actividades "al fresco", como la realización de un podcast sobre el campo, versos que interpretan tanto niños, como jóvenes o mayores o la denominada 'Pintura, Queso y Vino', para ilustrar un motivo mientras se degustan ambos productos de la tierra con música en directo.

Ya en septiembre, ha adelantado la celebración los días 4 y 5 de la jornada 'Raíces que incluyen', centrada en la diversidad y la igualdad con un taller sobre sexualidad y el establecimiento de límites en las relaciones afectivas o una charla-coloquio sobre igualdad y diversidad de género que contará con la participación de El Gato con Jotas en una jornada que culminará con un concierto de este grupo.