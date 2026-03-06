Bomberos del CPEI de Diputación de Badajoz refuerzan en un curso su preparación en emergencias por riadas e inundaciones

Curso de preparación de bomberos ante emergencias en riadas e inundaciones - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Badajoz (CPEI) ha finalizado una nueva edición del curso 'Intervenciones y Rescate en Aguas e Inundaciones'.

Se trata de una formación diseñada para fortalecer las capacidades profesionales de los efectivos ante un tipo de emergencias que, debido a la "creciente frecuencia" de episodios de lluvias torrenciales e inundaciones, se ha convertido en una "prioridad operativa".

La formación se ha desarrollado en un escenario real, con numerosas prácticas en un entorno acuático que han permitido a los participantes enfrentarse a situaciones similares a las que se encuentran durante una intervención.

Este enfoque práctico ha sido "determinante" para consolidar habilidades, mejorar la coordinación y reforzar la seguridad en operaciones de rescate, explica en nota de prensa la diputación pacense.

A lo largo de la acción formativa, los bomberos han trabajado contenidos esenciales para intervenir con eficacia en emergencias relacionadas con el agua, dado que el curso profundiza en el conocimiento y manejo de los equipos de protección individual y colectiva utilizados en rescates acuáticos.

Los bomberos aprenden a seleccionar, revisar y utilizar correctamente trajes de flotación, cascos, cuerdas, dispositivos de lanzamiento y otros materiales especializados.

El dominio de este equipamiento no sólo incrementa la seguridad del interviniente, sino que también mejora la capacidad de respuesta en situaciones de riesgo elevado. Saber cómo y cuándo emplear cada herramienta es un pilar "fundamental" para cualquier profesional que deba operar en entornos inestables o con corrientes rápidas.

De la misma manera, es determinante el análisis del comportamiento del agua en situaciones de crecida y, por ello, los participantes aprenden a interpretar corrientes, remolinos, obstáculos y señales naturales que permiten anticipar riesgos, elementos que ayudan a identificar zonas seguras o peligrosas.

TÉCNICAS

Así, el bloque técnico del curso aborda las maniobras más utilizadas en rescates en aguas rápidas y superficiales. Incluye técnicas de entrada y salida del agua, nado defensivo y ofensivo, desplazamientos entre obstáculos, vadeos en zonas poco profundas y maniobras con cuerdas como la diagonal en tensión o el péndulo.

También se entrenan en el uso de la bolsa de rescate, las comunicaciones mediante silbato y señales de mano, y los primeros auxilios específicos para víctimas de hipotermia o ahogamiento.

Estas técnicas, practicadas en un escenario real, permiten que los bomberos desarrollen reflejos operativos y confianza en su capacidad de actuación.

Aunque los contenidos abarcan un amplio abanico técnico, el objetivo principal ha sido garantizar que los bomberos cuenten con las capacidades necesarias para actuar con solvencia y seguridad en escenarios de rescate acuático.

Finalmente, el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Badajoz destaca que este tipo de formación es ya "imprescindible" para anticiparse a los "nuevos retos" que plantean los fenómenos meteorológicos extremos y para seguir ofreciendo una respuesta "eficaz" a la ciudadanía extremeña.