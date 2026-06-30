Bomberos de Diputación de Badajoz intensifican labores de rescate con la esperanza de encontrar a gente viva

Bomberos de la Diputación de Badajoz intervienen en Venezuela - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo especializado del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz se encuentra plenamente inmerso en las labores de búsqueda y rescate tras su llegada a Venezuela para participar en el dispositivo internacional desplegado como consecuencia de los terremotos que han sacudido el país.

En concreto, su trabajo se está centrando en la ciudad costera de La Guaira, en el epicentro de la tragedia, y mantienen la esperanza de encontrar a gente con vida.

José Manuel Bellorín, sargento jefe del CPEI y uno de los diez bomberos desplazados a Venezuela, explica que su última jornada arrancó a las 6 de la mañana.

En este caso, iniciaron las labores con una inspección visual y técnica, acompañados de los compañeros arquitectos, para comprobar la estabilidad de algunas estructuras a la hora de trabajar sobre ellas.

Una vez que se asegura este paso, le toca el turno a los perros, que rastrean en busca de personas vivas debajo de los escombros. En el caso del CPEI, se ha desplazado hasta el país venezolano la perra Luka, que está siendo de gran ayuda.

No obstante, de momento, y una vez que les toca el turno del rastreo a los propios bomberos, sólo han podido localizar personas fallecidas, apunta en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Una dinámica de trabajo que se ha repetido en diversos puntos de La Guaira, por donde se van moviendo los bomberos pacenses en la medida que van siendo requeridos.

Otro de los bomberos, Luis Moreno, jefe de guardia del parque de Mérida, indicaba tras la inspección de un edificio de seis plantas derruido que esperan tener alguna buena noticia: "Seguiremos trabajando, ya que no perdemos la esperanza de encontrar a gente con vida", reconoce.

Los diez bomberos del CPEI, acompañados por la perra Luka y más de 3.000 kilos de material especializado, trabajan integrados en el equipo ES LUSAR PC, junto a efectivos de la Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia y Murcia, formando un único contingente especializado en operaciones de rescate en estructuras colapsadas.

El operativo ha establecido su campamento base junto a la playa de Caracas, desde donde coordina las intervenciones en una de las zonas más castigadas por los seísmos.