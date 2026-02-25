Bomberos de la Diputación de Cáceres rescatan a un podenco que había caído a un canal en Miajadas

Los bomberos de la Diputación de Cáceres rescatan a un perro que había caído al Canal de Orellana. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

MÉRIDA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Diputación de Cáceres han rescatado este miércoles, 25 de febrero, a un perro de raza podenco que había caído al Canal de Orellana, en un punto próximo a Miajadas.

Los bomberos han actuado tras recibir un aviso a las 12,25 horas de la protectora AMIDEA de Miajadas alertando de la situación, momento hasta el que ha acudido una dotación del parque de Trujillo, que logró rescatar al animal con éxito.