Bomberos forestales de Plasencia y Deleitosa relevan a los equipos de La Siberia e Ibores desplazados a Ávila

Bombero forestal del Infoex junto a otro de la Junta de Castilla y León. - PLAN INFOEX

MÉRIDA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos unidades de bomberos forestales con base en Plasencia y Deleitosa van a ser los relevos de los equipos de La Siberia e Ibores-Villuercas que el pasado viernes se desplazaron hasta Ávila para ayudar en tareas de defensa ante los incendios forestales que afectan a la provincia abulense.

Como parte del relevo, junto a las unidades de bomberos forestales también acuden a Ávila un agente del medio natural, procedente de Plasencia, un técnico de extinción (coordinador de zona en Monfragüe) y un maquinista y un capataz desde Hoyos para el equipo de maquinaria pesada (compuesto por una góndola, un buldócer y un vehículo de apoyo), según ha trasladado el Plan Infoex -dependiente de la Junta de Extremadura- a través de sus redes sociales.

Por último, el Infoex informa de que se mantiene los dos aviones anfibios enviados por la Junta de Extremadura.

Estos equipos se dedicarán a labores de defensa de las poblaciones afectadas por los incendios declarados en Ávila, especialmente el de Burgohondo.