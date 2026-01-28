Los bomberos realizan unas 50 salidas en la provincia de Cáceres por caídas de muros, cubiertas y árboles

Muro derribado en el IES El Brocense de Cáceres por la caída de un árbol - PSL

CÁCERES 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres han realizado este miércoles, día 28, más de medio centenar de salidas en varias localidades de la provincia por avisos de emergencias provocados por la borrasca 'Kristin', como caídas de muros, desprendimientos de cubiertas, toldos o árboles que, afortunadamente, no han provocado daños personales.

En estos momentos, 95 efectivos trabajan en varios municipios realizando tareas de retirada de los objetos que han sido desplazados por las fuertes rachas de viento, que han recorrido la provincia de oeste a este, afectando sobre todo a municipios de la Meseta Cacereña.

De hecho, en Cáceres capital los bomberos han realizado unos 40 servicios, ya que es una de las localidades más afectadas por el paso de la borrasca, que ha provocado la caída de un árbol que a su vez ha derrumbado un muro en el IES El Brocense, o el desprendimiento de la cubierta del polideportivo municipal de Cáceres El Viejo, así como derrumbamientos de muros de viviendas particulares.

También una nave empresarial del polígono industrial Las Capellanías ha sufrido importantes daños, según ha informado a Europa Press el jefe de guardia de los bomberos del Sepei, Jorge Borrallo, que ha señalado que la mayoría de los servicios han sido por caídas de toldos, aparatos de aire acondicionado, vallas o cubiertas de construcciones.

Las intervenciones de los bomberos se han desarrollado en localidades como Coria, donde se está vigilando el cauce del río Alagón; y en otras zonas de la provincia como Navalmoral de la Mata, Trujillo o Valencia de Alcántara, donde los daños han sido menores.