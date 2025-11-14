La borrasca Claudia deja incidentes puntuales en el norte cacereño tras una noche de especial vigilancia en Navaconcejo

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, en rueda de prensa en Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS

La borrasca 'Claudia' ha provocado en el norte de Cáceres, donde se mantiene la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura (Inuncaex), "incidentes puntuales" como roturas de árboles o "pequeñas" inundaciones por cuenta de desagües que no se mantenían limpios, tras una noche "muy movida" que ha requerido de especial vigilancia en la zona de Navaconcejo.

Así lo ha confirmado este viernes en declaraciones a los medios el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, quien ha asegurado que "no ha habido que lamentar nada más allá" de roturas de árboles y ramas, piedras en la calzada o dichas "pequeñas" inundaciones, que se siguen produciendo.

En estos momentos, ha agregado el consejero, se encuentra desembalsando la presa del Jerte, lo cual implica una "especial incidencia" en este punto que, ha explicado, en la pasada noche, precisamente, en el río Jerte, a su paso por Navaconcejo, estuvo "a 20-30 centímetros de desbordarse".

