El British Council premia al ministerio y regiones como Extremadura por consolidar la educación bilingüe en España

MADRID/MÉRIDA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El British Council, la organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas, ha entregado este martes los UK-Spain British Council Awards, en los que ha reconocido la labor del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y las diez comunidades autónomas adscritas al convenio --entre ellas Extremadura-- para la realización de proyectos curriculares integrados y actividades educativas junto al British Council.

La organización ha reconocido al Ministerio de Educación y a Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Navarra, por tres décadas de cooperación institucional que "han consolidado la educación bilingüe y bicultural en el sistema educativo español".

También ha sido reconocida la labor de NABSS (National Association of British Schools in Spain), por su papel de referencia en la educación británica en España y por el fortalecimiento de los vínculos académicos entre ambos países; y la Fundación Teatro La Joven, conocida como LaJoven, por impulsar el talento joven y acercar el repertorio anglosajón a nuevas audiencias, favoreciendo el intercambio cultural.

También a ACEIA (Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía), por su contribución a la profesionalización de la enseñanza de idiomas y la mejora de los estándares de calidad, con especial atención al aprendizaje del inglés; y la ONCE, por su labor en favor de la inclusión educativa y la movilidad internacional de jóvenes con discapacidad.

En la categoría trayectorias personales, el British Council ha premiado a Sheila Cremaschi, por su liderazgo cultural al frente de proyectos como el Hay Festival en España, creando espacios de encuentro y diálogo internacional; Paul Preston, por una trayectoria académica y divulgativa que ha contribuido de forma decisiva a una mayor comprensión histórica de España desde el Reino Unido; y María González Durán, conocida como Maria Speaks English, por acercar el aprendizaje del inglés a nuevas generaciones mediante enfoques digitales con impacto educativo real.

Los UK-Spain British Council Awards reconocen iniciativas que fomentan las relaciones educativas y culturales entre el Reino Unido y España, mejoran la enseñanza y el aprendizaje del inglés, impulsan la innovación, la inclusión y la diversidad, y generan impacto social y transformador.

La selección de los galardonados corresponde a un jurado independiente formado por profesionales del ámbito institucional, educativo y de la comunicación, que asegura una evaluación plural de las candidaturas.

El panel está compuesto por Debbi Christophers, agregada cultural de la Embajada británica; José María Moya, director general de Siena Educación; y Manuel Mostaza, responsable de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Atrevia.