La búsqueda del hombre de 74 años desaparecido se centra este jueves entre Jarandilla y Aldeanueva de la Vera

1076170.1.260.149.20260409114007 Participantes en el dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera - GUARDIA CIVIL DE CÁCERES

JARANDILLA DE LA VERA (CÁCERES), 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda del hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera se centra este jueves entre esta localidad y la de Aldeanueva de la Vera, donde fue captado por cámaras de seguridad en la noche de su desaparición, del Jueves al Viernes Santo.

Se trata del séptimo consecutivo de búsqueda de José Antonio, en el que se ha puesto en marcha un amplio dispositivo de búsqueda con la participación de medio centenar de agentes de distintos servicios de la Guardia Civil, así como de decenas de voluntarios que han respondido al llamamimiento.

Tras la reunión inicial de coordinación del dispostivo celebrada este jueves, se han distribuido los distintos grupos de intervención para actuar de forma organizada en la zona comprendida entre Jarandilla de la Vera y Aldeanueva de la Vera, en base a la información recopilada durante estos días durante la búsqueda.

Según ha explicado el portavoz de la Guardia Civil, "hay imágenes de seguridad que nos muestran que pudiera haber deambulado en dirección Jarandilla hacia Aldenueva de la Vera", por lo que este jueves se va "a intensificar la búsqueda en este tramo", ha dicho.

"Creemos que puede ser una zona en la que podemos tener alguna prueba de su paradero y en esa zona vamos a trabajar en el día de hoy, ha destacado.

En concreto, en este operativo participan cerca de medio centenar de agentes de la Guardia Civil, con unidades especializadas como el equipo Pegaso con drones, agentes de rescate en montaña (Greim), Servicio Cinológico con perros de búsqueda, así como patrullas de Seguridad Ciudadana y Seprona, junto a numerosos voluntarios civiles.

También colaboran policías locales, personal del Infoex, Cruz Roja, Protección Civil y bomberos del Sepei con perros especializados, además de familiares y personas del entorno del desaparecido, todo ello con el objetivo de intensificar la búsqueda y localizar cualquier indicio que permita avanzar en su paradero.

Cabe recordar que José Antonio, de 74 años, permanece desaparecido desde la noche del Jueves al Viernes Santo, cuando este hombre se encontraba alojado en un campamento de la localidad, junto a otras personas, salió momentáneamente del lugar, y no regresó.

El desaparecido, de 74 años, mide aproximadamente 1,75 metros, presenta complexión delgada, y vestía una gorra y un chaleco verde en el momento de su desaparición. Además, presenta dificultades para comunicarse y desplazarse.