CÁCERES, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de Reyes Magos recorre este lunes las calles de Cáceres con 14 carrozas y más de 800 figurantes que acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en una jornada fría en la capital cacereña, donde se esperan temperaturas de entre 1 y 7 grados. Desfilarán también dos vehículos de efectivos del Infoex para rendir homenaje a la labor de los bomberos durante los incendios del pasado verano en la región.

La comitiva saldrá a las 18,00 horas de las instalaciones del parque de bomberos del Sepei y, a lo largo del recorrido, se repartirán mil kilos más de caramelos que en la pasada edición, de manera que los pajes lanzarán 4.000 kilos, y el recorrido contará con dos espectáculos circenses que se podrán ver en la zona de la plaza de América (La Cruz), y en la Plaza Mayor, al concluir el recorrido.

El recorrido será el habitual, desde el Sepei (18,00 horas) hasta la Plaza Mayor, donde se espera que la comitiva real llegue a las 20,30 horas. Recorrerá la avenida de Dulcinea, avenida Pierre de Coubertin, Isabel de Moctezuma, calle Sánchez Manzano, Antonio Hurtado, avenida de España (impares), calle San Antón, San Pedro, San Juan, Gran Vía y Plaza Mayor.

Los niños y demás participantes de las carrozas se bajarán este año en la Plaza Mayor y saldrán por la parte de atrás, por la calle Gabriel y Galán. Y cuando lleguen todas las carrozas, sus majestades los Reyes Magos se bajarán y serán recibidos por el alcalde Rafael Mateos para luego asomarse al balcón del ayuntamiento para saludar a todos los niños, niñas y personas que estén en la Plaza Mayor esperando ese momento mágico.

El recorrido también contará este año con tramos inclusivos como el paso por la calle Sánchez Manzano, como ya viene siendo habitual, ya no solo en la cabalgata, sino también en el desfile de Carnaval, que será el tramo sin música para personas con sensibilidad auditiva.

Y habrá dos ubicaciones donde tendrán preferencia las personas con movilidad reducida que contarán con un espacio reservado para ver la cabalgata. La primera de ellas será en la avenida Isabel de Moctezuma, a la altura de DYA y la segunda en la avenida de España, en las inmediaciones de la residencia de mayores Ciudad Jardín.

La carroza temática será de Mario Bros y no se contará con la carroza de Fedexcaza que el año pasado rendía homenaje a la caza porque se va alternando por varias ciudades y este año no estará presente en la capital cacereña, ya que desfilará en Badajoz.

La cabalgata contará con dos vehículos del Infoex para rendir un homenaje a la labor que realizaron estos bomberos en los incendios que padeció la región el pasado verano.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

En cuanto al operativo de seguridad que se pondrá en marcha, cuenta con una coordinación conjunta entre la Policía Local de Cáceres, Policía Nacional, Guardia Civil, Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos de la Diputación de Cáceres, DYA, Cruz Roja, 112 Extremadura, Servicio Extremeño de Salud y la empresa de limpieza Valoriza.

En total, se desplegarán cerca de una treintena de policías locales, entre agentes y mandos a lo largo del recorrido de la cabalgata y en los puntos de mayor afluencia de público. La Policía Nacional estará en continua coordinación con Policía Local para lo que se necesite.

Asimismo, la Guardia Civil participará en el dispositivo con dos patrullas en los accesos a la ciudad, reforzando el control y la seguridad en las entradas y salidas de Cáceres. Además, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil contará con agentes disponibles para intervenir ante cualquier incidencia relacionada con la circulación.

En el ámbito de las emergencias, este año se incorpora como novedad un vehículo de intervención rápida del 112 Extremadura, que se suma al resto de recursos sanitarios y de protección civil desplegados durante el evento. El dispositivo contará también con la participación de 15 efectivos de Protección Civil, que prestarán apoyo tanto en el recorrido como en la atención a la ciudadanía.

En cuanto a la asistencia sanitaria, la Cruz Roja desplegará una ambulancia, una unidad de soporte vital avanzado y un vehículo de acción rápida. Por su parte, la DYA participará con un total de 20 personas, una ambulancia asistencial y un vehículo de apoyo.

También participarán en el operativo los bomberos del Sepei, que estarán presentes con un camión y un vehículo ligero para intervenir en caso de que sea necesario.

En el ámbito de los servicios municipales, la empresa concesionaria del servicio de limpieza, Valoriza, realizará un refuerzo especial de limpieza tras el paso de la cabalgata, así como labores de baldeo durante la noche. Además, este martes, 6 de diciembre, se reforzará la recogida de cartón con un dispositivo especial compuesto por 28 personas.