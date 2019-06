Cabezas (PSOE) cree que es un día "triste" tras la formación de un "trifachito" en Badajoz formado por "perdedores"

Publicado 15/06/2019 15:22:52 CET

BADAJOZ, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz y líder de la oposición, Ricardo Cabezas, ha aseverado que "nunca hay que perder la dignidad" y que prefiere estar en la oposición "antes que estar jugando a los cromos", a la vez que ha criticado que la ciudad cuenta con un gobierno "de perdedores" y un "trifachito" en el que "van a tener que contar con el concejal de la ultraderecha".

En declaraciones a los medios al término del pleno de constitución de la nueva corporación y de investidura de Francisco Javier Fragoso como alcalde de Badajoz, Cabezas ha valorado que es un día "triste" para la institución y para la ciudad.

Lo es, ha dicho, porque se ha constituido "un gobierno de perdedores", de forma que "aquellos que en su día cogieron un ayuntamiento con 17 concejales ahora lo tienen con nueve" dado que en cada proceso electoral el PP "ha ido perdiendo cuatro y cuatro".

Así, ha dicho que Fragoso, como un "náufrago", se ha tenido que agarrar a la "tabla de salvación" que le ha puesto Ciudadanos, cuyos cuatro concejales han mostrado "una catadura moral bajísima" al querer entrar "por la vía rápida en las instituciones".

De ello, ha dicho que "no saben lo que es currarse y patearse la ciudad, que no son conocidos ni en sus casas" y sin embargo van a gobernar la ciudad durante dos años, en vitud del acuerdo suscrito con el PP para repartirse el mandato de la legislatura, si bien ha advertido que "a ver si esto se llega a producir".

A este respecto ha reconocido que tiene "claro" que uno puede ser de derechas o izquierdas, pero "nunca puede perder la dignidad", y que a él mismo también le ofrecieron "el dos y dos", en referencia a repartirse la alcaldía dos años, una fórmula que no da estabilidad a la institución", ha dicho, sino "un intercambio de cromos", que ha calificado como un "pitorreo" que el ayuntamiento más grande de Extremadura "no se puede permitir".

"Ahora estoy yo dos años, luego te toca a ti otros dos años, ¿pero esto qué es? ¿Qué seriedad es esta?", ha lamentado.

"JUGANDO A LOS CROMOS"

Cabezas ha señalado que prefiere estar en la oposición "antes que estar jugando a los cromos", en referencia al "trifachito" que según él se ha formado en Badajoz con el edil de Vox, Alejandro Vélez, ya que PP y Ciudadanos "van a tener que contar con el concejal de la ultraderecha", algo que los pacenses, la institución y los más de 1.400 trabajadores municipales "no se lo merecen".

El concejal socialista mira al futuro y señala que trabajará para recuperar otra vez la confianza de todos los pacenses, tras ganar las elecciones con más de 25.000 votos en las urnas. "A partir de ahora voy a dejarme la piel para conseguir la mayoría absoluta y acabar con este circo, con esta farsa que lo único que está haciendo es echar para atrás a la ciudadanía", ha destacado.

Para Cabezas este acuerdo "no deja de ser un auténtico robo" y un "atraco a mano armada" que "la ciudadanía pacense no se merece", al tiempo que ha apuntado, al ser preguntado por una posible moción de censura, que "de momento" el PSOE va a hacer su labor de oposición y a intentar "evitar esos argumentos" que, según se ha mostrado "seguro", el alcalde Francisco Javier Fragoso "empezará a lanzar desde mañana mismo que es que las instituciones gobernadas por los socialistas en la diputación, en la Junta de Extremadura y el Gobierno de España no quieren a Badajoz".

"No, Badajoz no te quiere a ti y las instituciones gobernadas por los socialistas van a trabajar por los pacenses, porque para eso me voy a encargar yo; otra cosa bien distinta es que los pacenses han dicho que no te quieren a ti, ni a ti ni a este gobierno trifachito", ha puntualizado Cabezas.

DOS AÑOS PARA LIMPIAR CAJONES

En su opinión, los pacenses tras el 26M querían "cambio", "estabilidad", "regeneración democrática" y "limpieza de las instituciones" pero ahora tendrán un alcalde "que se va a dedicar estos dos años a romper todos los papeles, a limpiar todos los cajones para hacer una transición tranquila y después dejárselo" al concejal de Cs, Ignacio Gragera.

Finalmente, Ricardo Cabezas ha advertido que el próximo 2 de julio comparece la tesorera y dos policías locales ante el juzgado "en la trama corrupta de las pedanías" por supuestos pagos en negro en cuestiones como veladores, mercadillos, fiestas o instalaciones deportivas. "Veremos a ver por dónde le sale la broma al candidato de Ciudadanos tanto que habla de la regeneración, de que hay que acabar con la corrupción", ha concluido.