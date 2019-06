Fragoso (PP), alcalde de Badajoz gracias a los votos de Ciudadanos, con quien alternará el cargo, y Vox

Actualizado 15/06/2019 15:19:09 CET

Agradece a Cs y Vox que hayan "querido implicarse en el gobierno de Badajoz firmando un acuerdo de gobierno en coalición"

BADAJOZ, 15 (EUROPA PRESS)

Francisco Javier Fragoso, del PP, ha sido nuevamente proclamado alcalde de Badajoz, cargo que ostentará los próximos dos años, ya que los dos siguientes el bastón pasará a manos de Ignacio Gragera, el candidato de Ciudadanos, tras un acuerdo sellado en las últimas horas entre ambas formaciones.

Fragoso ha recibido también el voto del único concejal de Vox, un apoyo necesario para lograr la mayoría absoluta y arrebatar al candidato del PSOE, Ricardo Cabezas, la alcaldía de la ciudad más poblada de Extremadura, que pasará a la oposición a pesar de haber sido la lista más votada.

De esta forma, Fragoso ha conseguido continuar al frente del consistorio pacense gracias a los votos de los nueve ediles del PP, los cuatro de Ciudadanos, y uno de Vox, mientras que Cabezas se ha quedado con los 13 votos de los concejales socialistas.

En la sesión constitutiva del ayuntamiento, que ha contado con unos 144 invitados entre familiares y autoridades repartidos entre varias salas del ayuntamiento, los 12 ediles electos del PSOE han prometido y los nueve del PP y los cuatro de Cs han jurado "por su conciencia o honor cumplir fielmente las obligaciones" del cargo de concejal del Ayuntamiento de Badajoz con lealtad al Rey y "guardar y hacer guardar" la Constitución como norma fundamental del Estado.

Sin embargo la concejala de Podemos-IU-Equo, Erika Cadenas, ha prometido "como defensora de los valores republicanos y por imperativo legal hasta lograr instaurar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, la justicia social y el respeto por los derechos humanos de todas las personas", mientras que el de Vox, Alejandro Vélez, ha jurado "por Dios y por España".

ACUERDO DE GOBIERNO EN COALICIÓN

Durante su discurso de investidura, Francisco Javier Fragoso ha señalado en primer lugar que afronta su tercera etapa como alcalde, que durará dos años y completará ocho al frente del ayuntamiento de su ciudad y de una institución que les permite "conocer de primera mano el sentir de los vecinos y trabajar con ellos desde la cercanía", tras lo cual ha dado las gracias "por este privilegio y este honor" a los vecinos que votaron el 26M al PP, a quienes le acompañaron en la candidatura 'popular' y a su familia y amigos.

También ha mostrado su agradecimiento a Ciudadanos y Vox que, "atendiendo a lo reflejado en las urnas, han querido implicarse en el gobierno de Badajoz", firmando un acuerdo de gobierno en coalición que "compromete a todos en la solución de los problemas" de la ciudad y en el desarrollo de un programa conjunto.

A este mismo respecto, ha incidido en que han sido las personas, los vecinos, quienes han traído a los concejales al salón de plenos con sus votos el pasado 26 de mayo, y que ellos mismos tienen "la responsabilidad de administrar esos votos y de interpretar el mandato de las urnas". "Estamos aquí para servir a nuestros vecinos, a nuestra ciudad, nada más".

En otro momento de su discurso, Francisco Javier Fragoso, profesor universitario de profesión, ha reconocido que este pasado viernes había pedido su reingreso en la Universidad, y que este sábado "se encuentra aquí como alcalde de la ciudad".

"NO ESTAMOS AQUÍ PARA HACER POLÍTICA"

Para Fragoso, el ayuntamiento, la gestión, las calles, las aceras, los parques, el tráfico, la cultura, las fiestas, el empleo, el deporte, los servicios sociales, "no tienen ideología, no pertenecen a ningún partido, no esperan o necesitan informes de situación o radiografías sociológicas, sino buenos gestores que conozcan las necesidades de la gente y sepan cómo satisfacerlas".

"No estamos para hacer política, sino para servir a los demás, para hacerle más fácil la vida a los ciudadanos", ha expuesto, para señalar a continuación: "somos el fruto de la democracia en política, de una nueva política instalada en nuestro país a la que debemos acostumbrarnos. Conocíamos la política de las urnas y el bipartidismo y, ahora, debemos de trabajar en el multipartidismo y la pluralidad de ideas, programas y sensibilidades".

También ha ahondado en que "así lo han querido los ciudadanos, los electores" y en que no son "producto de la casualidad, el marketing o la estrategia electoral, sino del resultado de las urnas" que, en Badajoz, "han dicho que el centro derecha podía gobernar".

"Hemos reaccionado a ese mandato. Badajoz necesita cambios desde la estabilidad, renovar ideas y proyectos desde la experiencia y aportar nuevas soluciones desde otras perspectivas", ha defendido, a la vez que ha expuesto que las urnas "dijeron que querían todo esto sin cambios drásticos, sin asumir riesgos que generan inquietud, afrontando el reto de seguir sirviendo desde la renovación y para la mayoría" puesto que la nueva política, el multipartidismo y la política de pactos "es así".

Igualmente, el regidor ha hecho en hincapié en que tienen "el deber de gestionarlo con sabiduría y equidad, conscientes" de que, si se equivocan, serán esas mismas urnas en su momento las que les pedirán "responsabilidades", como también ha apuntillado que la democracia "tiene estos vericuetos", "matices" o "resquicios totalmente legítimos" con los que tendrán que "convivir" porque así lo han dicho los ciudadanos y la "obligación" de los políticos es trabajar "por encima de las realidades" que se les vayan planteando.

"TODO EN BENEFICIO DE LA CIUDAD"

"Y todo en beneficio de la ciudad", ha insistido Fragoso, que ha señalado sobre Badajoz que "requiere a todos el compromiso de trabajar" por la misma "sin exclusiones, sin partidismos, sin personalismos", cada cual "desde su parcela" pero "todos en una misma dirección" para que la capital pacense crezca, se desarrolle y vaya cada día a más.

Una ciudad que quiere un tren de alta velocidad, mejores comunicaciones por aire y carretera, un "auténtico y bien dotado" plan de empleo o respuestas a sus reivindicaciones y que son responsabilidad del Gobierno, de la Junta de Extremadura o de la Diputación de Badajoz, según el recién investido alcalde de Badajoz, que ha reconocido en la última parte de su discurso que estos últimos cuatro años han sido "tremendamente difíciles y duros en lo profesional, en lo personal e incluso en la salud".

"No hubiera podido sobrevivir a ellos sin el apoyo de mi equipo, los aquí presentes y los que no están en este momento presentes, de los compañeros que han colaborado con ellos y muy especialmente de mi familia", ha reconocido, a la vez que se ha comprometido con "lealtad y con sinceridad a que esos cuatro años no se vuelvan a repetir" y a que entre todos encuentren "el clima de trabajo, de diálogo necesario para sacar adelante las cosas importantes de la ciudad".

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, y autoridades civiles, policiales o eclesiásticas han asistido a la constitución del Ayuntamiento de Badajoz, frente a cuyas puertas medio centenar de personas se han concentrado con pancartas del PSOE, a la vez que han vociferado gritos como "Ricardo Cabezas alcalde legítimo" o "fuera fascistas".