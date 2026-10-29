Cáceres 2031 presenta el 'bid book' definitivo de la candidatura a Capital Europea de la Cultura con más de 30 proyectos

Miembros del Consejo Rector del proyecto de Cáceres 2031 - CC2031

CÁCERES, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El libro de candidatura de Cáceres 2031 a Capital Europea de la Cultura ha sido presentado este jueves ante el Consejo Rector del Consorcio que gestiona la candidatura de la ciudad.

El documento, denominado 'bid book', se registrará el próximo martes, 3 de noviembre, y recoge la propuesta artística y cultural, el modelo de participación, la dimensión europea, los objetivos de legado y la planificación económica con los que la ciudad afronta la fase final del proceso de selección.

El libro, presentado por la coordinadora general del proyecto, Iris Jugo, junto a parte del equipo técnico de la candidatura, desarrolla 'Transcultura' como un método de acción que conecta territorio, patrimonio y comunidad para generar un impacto cultural sostenible y contribuir a dar respuesta a los desafíos contemporáneos de Europa.

Escuchar a la ciudadanía y al territorio, conectar mediante alianzas y transformar a través de la cultura son las bases de Transcultura, que evoluciona de concepto a metodología en esta segunda y definitiva fase de la candidatura.

Su desarrollo se apoya en cinco ámbitos: gobernanza compartida, capacidad cultural, comunidad cultural, capacidad transformadora y contribución europea. Con ellos, la candidatura vincula la creación artística con la participación social, la capacitación del sector y la cooperación internacional.

TREINTA PROYECTOS Y TRES ÁGORAS

La programación artística y cultural se organiza en más de 30 proyectos, distribuidos en 12 programas y tres ejes temáticos, Tierra, Camino y Encuentro. Según ha detallado Jugo, la creatividad, el cuidado y la paz son los valores transversales sobre los que se asienta la propuesta.

En el apartado de participación, capacitación y legado, el libro contempla más de 200 proyectos participativos cocreados con comunidades locales y europeas, una red de 15 laboratorios de capacitación cultural distribuidos por Extremadura y la formación de 1.200 agentes culturales, mediadores y gestores en competencias europeas.

Entre sus objetivos a largo plazo figuran un modelo de gobernanza cultural que pueda servir de referencia a otras ciudades medianas y una plataforma permanente de cooperación entre Extremadura y Europa. La candidatura plantea así que el trabajo desarrollado tenga continuidad más allá de 2031.

El Consejo Rector también ha aprobado la planificación económica del proyecto hasta 2032, en la que el programa artístico y cultural concentra aproximadamente el 48% del total del presupuesto. El presupuesto total asciende a 65,7 millones de euros para el periodo 2026-2032.

Tras el registro del libro el martes 3 de noviembre, el calendario de la candidatura prevé la visita de expertos a Cáceres el 23 de noviembre y la presentación y defensa del documento en Madrid el 30 de noviembre. El anuncio de la ciudad elegida como Capital Europea de la Cultura 2031 está previsto para el 3 de diciembre.

El Consejo Rector celebrado este jueves ha estado presidido por el alcalde de Cáceres y presidente del Consorcio, Rafael Mateos, y han participado representantes de la Junta de Extremadura --encabezados por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León--, de la Diputación de Cáceres y de los grupos municipales, así como la coordinadora de Cáceres 2031, Iris Jugo, y parte del equipo técnico que trabaja en el proyecto.