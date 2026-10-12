Cáceres 2031 presenta en Bruselas su metodología Transcultura como modelo para conectar los territorios rurales europeos

Un momento de la intervención de la coordinadora general de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031, Iris Jugo - CÁCERES 2031

CÁCERES, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 ha presentado este lunes en Bruselas su modelo Transcultura y que sitúa la cultura como herramienta de "transformación territorial" y de conexión entre el mundo rural y el urbano.

La coordinadora general de Cáceres 2031, Iris Jugo, ha participado en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, uno de los principales encuentros europeos dedicados al desarrollo regional y la cooperación entre territorios.

La charla, que ha contado con la colaboración y el apoyo de la Oficina de Extremadura en Bruselas, se ha desarrollado bajo el título 'Transcultura. Reconectando la Europa rural través del viaje hacia la Capital Europea de la Cultura'.

Durante la sesión, celebrada en el formato 'EURegionsTalk', Jugo ha explicado cómo la memoria de la trashumancia inspira una nueva manera de entender la cultura, basada en "la escucha, el intercambio y la colaboración" entre comunidades.

La presentación ha permitido trasladar a Bruselas una de las principales ideas de Cáceres 2031, la de que la cultura puede contribuir a afrontar desafíos compartidos por numerosos territorios europeos, especialmente aquellos marcados por la dispersión geográfica, la despoblación y las dificultades de acceso a determinadas oportunidades culturales.

Extremadura representa una realidad territorial que comparten otras regiones europeas, con una "importante presencia" del mundo rural y una población distribuida entre numerosos municipios y, desde este contexto, la candidatura propone recuperar el espíritu de la trashumancia, que durante siglos conectó pueblos, personas y conocimientos, y trasladarlo a las formas actuales de creación y cooperación cultural.

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