Cáceres 2031 suma el apoyo del Festival de Teatro Clásico de Mérida y del proyecto europeo Dancing Histor(y)es

El Festival de Teatro de Mérida y el proyecto europeo Dancin histor(y) se suman a la candidatura de Cáceres 2031 - CÁCERES 2031

CÁCERES, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro Clásico de Mérida y el proyecto europeo Dancing Histor(y)es se han sumado a los apoyos de Cáceres 2031 para ser elegida Capital Europea de la Cultura.

Así lo han ratificado este jueves en la firma del manifiesto de adhesión de la candidatura en el Ayuntamiento de Cáceres, en un acto que ha contado con la presencia del alcalde de la capital cacereña, Rafa Mateos; el gerente del Festival de Mérida, Pedro Blanco; y la presidenta del Clúster de Turismo de Extremadura, María José García Curto, entidad a través de la cual se ha cosechado el apoyo de Dancing Histor(y)es.

"El Festival de Teatro Clásico de Mérida es uno de los eventos culturales más importantes no solo de nuestra región sino del panorama cultural español y de mayor proyección internacional, por lo que este apoyo es importantísimo", ha expresado Mateos.

También el proyecto Dancing Histor(y)es, que tiene como objeto fundamental promover los sitios arqueológicos a través de las artes escénicas y que tiene presencia y una "gran importancia" en el ámbito europeo con la participación de entidades de distintos países como Italia, Polonia o Francia, lo que "demuestra la proyección de la candidatura", ha añadido.

Blanco, por su parte, ha afirmado que desde el Festival de Mérida están "muy orgullosos" por "ir de la mano de un proyecto tan importante" como éste. Por otro lado, García Curto ha subrayado que la cultura forma parte de la planificación estratégica del turismo, por lo que hay que estar "unidos" y "trabajar juntos para ser competitivos", explica en nota de prensa Cáceres 2031.

Cabe recordar que esta misma semana también se adherían al manifiesto de la candidatura de Cáceres 2031 los festivales de música Extremúsika, Stone&Music y el Alcazaba Festival, además de la ciudad de Badajoz.

Cáceres continúa así recabando apoyos tanto dentro de la región como fuera de ella en su camino para conseguir el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.