Cáceres cancela su Mercado Medieval, que se iba a celebrar este fin de semana, por avisos de fuertes lluvias y vientos

CÁCERES 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Seguridad de Cáceres, celebrada este miércoles con motivo de la celebración del Mercado Medieval de las Tres Culturas, ha decidido por unanimidad de sus miembros suspender la edición de este año por motivos de causa mayor, debido a los avisos meteorológicos por fuertes lluvias y viento previstos para los próximos días en la ciudad de Cáceres, y que se han activado a lo largo de la mañana de este miércoles.

Cabe señalar que en la jornada de ayer, el equipo de Gobierno consultó a Secretaría General si era posible su aplazamiento ante la previsión de lluvia, pero la respuesta fue que la lluvia "no era un motivo para la suspensión de este evento en virtud del contrato firmado con la empresa adjudicataria".

No obstante, esta mañana las circunstancias han cambiado, ya que la Aemet ha activado avisos meteorológicos adversos para los próximos días, hecho que ha llevado a la Junta Local de Seguridad a tomar la decisión de suspender esta edición, sin la posibilidad de aplazamiento, por lo que este año Cáceres no celebrará su Mercado Medieval.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha lamentado que el Mercado Medieval no pueda celebrarse por causas de fuerza mayor; un evento con gran acogida en la ciudad y que este año se había diseñado con especial mimo dotándolo de más actividades y de nuevos espectáculos, "pero la seguridad es lo primero", ha dicho.

Los artesanos locales habían solicitado que no se celebrara este fin de semana ante la previsión de lluvias, pero pedían que se aplazara al siguiente fin de semana, cosa que no se ha producido, por lo que lamentan que no se vaya a celebrar este año esta cita que congrega a miles de personas en la ciudad.

Gran parte de la decoración callejera y algunos de los participantes ya estaban instalando sus puestos este miércoles y tenían reservas de hoteles para todo el fin de semana que ahora tendrán que anular.

Cabe recordar que la Junta de Seguridad Local está conformada por Subdelegación del Gobierno, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Servicio Extremeño de Salud, Dirección General de Emergencias y Protección Civil, Sepei, Policía Local, Valoriza, Cruz Roja y DYA; además de la empresa adjudicataria de esta edición 'Solo artesanos'.