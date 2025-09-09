Cáceres celebra este sábado La Noche del Patrimonio con cuarenta actividades y nuevos espacios abiertos al público

Comenzará a las 20,00 horas con un repique de campanas y concluirá con un concierto de Diana Navarro en la Plaza Mayor

Cáceres celebra este sábado, 13 de septiembre, La Noche del Patrimonio, una iniciativa que ponen en marcha las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que abren las puertas de sus edificios históricos hasta la media noche y diseñan un amplio programa cultural para la ciudadanía desde hace ocho años, convirtiendo esta iniciativa en uno de los eventos culturales más relevantes de cada ciudad.

En el caso de Cáceres, se han programado unas 40 actividades culturales entre conciertos, exposiciones, visitas guiadas, recitales poéticos y talleres, lo que supone doblar la oferta de la edición anterior. Además, se abrirán al público un total de 34 espacios, tres más que el año pasado porque se suman el Palacio de Godoy (nuevo hotel Hilton), el Palacio de los Marqueses de Monroy (sede de la Cámara de Comercio), y la Iglesia de Santo Domingo.

La cita comenzará a las 20,00 horas con un repique de campanas de las iglesias que rodean la Ciudad Monumental, y concluirá con un concierto de la artista Diana Navarro en la Plaza Mayor. Cuatro horas en las que se podrán visitar edificios históricos, disfrutar de exposiciones, o visitas guiadas, como la denominada 'Cáceres con dolor de cuello', que hace un recorrido por elementos patrimoniales que no están a la altura de los ojos y pueden pasar desapercibidos para cacereños y turistas.

"El objetivo es promocionar la extensa creación cultural local y el bello patrimonio inmaterial que tenemos", ha dicho el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en la presentación de la programación, que ha tenido lugar este martes en los soportales del ayuntamiento junto a representantes de las asociaciones o entidades que colaboran en La Noche del Patrimonio.

Mateos ha denominado esta actividad como "una fiesta de la cultura", ya que este año habrá 40 actividades, y se podrán visitar 29 edificios, que abrirán al público en general y en otros 5 habrá visitas guiadas.

El programa se ha estructura en varias categorías como 'Abierto Patrimonio', que consiste en poder visitar museos, palacios, iglesias, ermitas, etc, en un horario poco habitual. La Torre Bujaco, la Torre de la Cigüeña, la del Horno, la concatedral de Santa María, las iglesias de Santiago y San Mateo, las ermitas del Amparo, de la Soledad, de la Paz, el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, el Parador de Cáceres, o el Palacio Carvajal son solo algunos de los sitios que abren sus puertas en horario nocturno.

ESPERAS AMENIZADAS

Y para que las esperas en las colas que se pueden formar para acceder a los edificios se hagan más llevaderas, se contará con un espectáculo itinerante que se titula 'Risas en la espera', cuya producción está a cargo de Maltravieso Teatro.

En cuanto a las actividades culturales, incluidas en el apartado 'Vive Patrimonio', se podrá disfrutar de todas las disciplinas artísticas y culturales: música, teatro, danza, espectáculos infantiles, exposiciones, literatura, talleres de artesanía, etc-

Así, habrá un recital de saxofones ofrecido por el Conservatorio Hermanos Berzosa; en la Ciudad Monumental se escuchará el concierto de Dúo Raúl García y Silvia Valadés y del Trío Ceres London; el museo Helga de Alvear celebrará una de sus exitosas Dj Session; y la compañía Teatrapo ofrecerá su espectáculo 'Elements' en la Plaza Mayor.

El Museo de Cáceres ofrecerá en la Casa de los Caballos la recreación histórica 'Mansa Alborada' sobre la reconquista de Cáceres; habrá un espectáculo de humor en la Plaza de San Jorge para acercar la ópera al gran público; una ruta poética en el Palacio de la Isla; danza en la Fundación Tatiana con el espectáculo 'Giselle'; cine en la Filmoteca de Extremadura y muchas otras actividades.

No faltará la jornada de puertas abiertas al edificio del Ayuntamiento, que es de las actividades que más curiosidad suscita a los visitantes, que volverán a poder entrar en el despacho del alcalde; y también en el Salón de Plenos, donde se instalará la exposición 'Códice original de los Fueros de Cáceres', que tiene como objetivo poner en valor el importante patrimonio documental que atesora el consistorio cacereño.

Y otra de las novedades de este año en Vive Patrimonio es que se suma un nuevo taller de artesanía, ya que de la tienda 'Girasoles', dirigido a niños y niñas de entre 5 y 12 años para fomentar la artesanía desde edades tempranas, se une el taller de artesanía de 'Spritzart Studio y Shop', que animará a menores de entre 6 y 10 años a participar en el taller 'Cáceres en Papel', en los que desarrollarán su creatividad a través de marcapáginas y postales.

En la tercera parte de esta edición, denominada 'Escena Patrimonio', se podrá disfrutar del espectáculo 'Lastre' de la coreógrafa Sol Picó. Picó es Premio Nacional de Danza y una de las coreógrafas más importantes de la escena española e internacional. Su actuación está prevista en el Foro de los Balbos en dos pases, uno a las 21,00 horas y otro a las 22,30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Y como fin de fiesta, si el año pasado fue con un concierto de la Orquesta de Extremadura en la Plaza Mayor, esta edición será un concierto de Diana Navarro la que pondrá el colofón a una intensa tarde-noche cultural en Cáceres.

La artista ofrecerá un recorrido por sus canciones más emblemáticas, en un repertorio en el que se escuchará la copla, el flamenco, la lírica y la música electrónica, creando un lenguaje propio que conecta con todo tipo de público.

"La Noche del Patrimonio es un evento con tanta actividad cultural en tan solo cuatro horas, que es recomendable hacerse del programa, que ya está disponible en la web lanochedelpatrimonio.com, y planificar bien a qué eventos se va a asistir y qué lugares se quieren visitar", ha concluido Mateos, que ha recordado que para ayudar en la organización se contará con un centenar de voluntarios.