Cáceres defiende el lunes ante el ministerio su proyecto para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

CÁCERES, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cáceres defenderá este lunes, 9 de marzo, ante el Ministerio de Cultura, su proyecto para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, un galardón por el que compiten otras ocho ciudades españolas que también presentarán su propuesta esta semana. El viernes, día 13, el ministerio dará a conocer cuáles de las ciudades españolas pasan a una segunda fase y avanzan en este camino hacia la capitalidad, que Cáceres ya quiso recorrer en 2016.

La presentación del proyecto cacereño será a las 14,50 horas, ya que se ha determinado una agenda de exposiciones por orden alfabético, de lunes a jueves de esta semana. Comenzará Burgos, y le seguirá Cáceres, y a lo largo de la semana lo harán Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries (Valencia) y se concluirá con Toledo.

El jurado de esta primera criba estará compuesto por una comisión de expertos europeos y dos españoles a los que habrá que explicar cómo se ha ido preparando esta primera fase y qué fortalezas tiene cada proyecto.

La candidatura cacereña entregó en su día al ministerio un 'bidbook', es decir, el libro de la candidatura bajo el lema 'La cultura es el camino', que se ha ido rellenando con una serie de ítems marcados de forma oficial y ahora "toca defender y explicar de manera oral lo que está por escrito", ha señalado la coordinadora del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo.

Para ello, viajará a Madrid una delegación de 10 personas encabezada por el alcalde cacereño Rafael Mateos, que estará acompañado de representantes de la Junta de Extremadura, las dos diputaciones provinciales y otros miembros del Ayuntamiento de Cáceres, que son los patronos del consorcio, además de representantes de colectivos sociales y voluntarios con los que se ha ido diseñando el proyecto.

Cada candidata tiene media hora para defender su proyecto y Cáceres lo hará en un formato audiovisual en el que presumirá de su riqueza patrimonial --como ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace 40 años-- y también sus bondades naturales y ancestrales.

Todo ello enmarcado en el concepto de la 'Transcultura', que se apoya en la tradición de la trashumancia, una costumbre de llevar al ganado de un sitio para otro sin tener en cuenta fronteras y en busca de un bienestar general y el fomento del trabajo en comunidad.

Una vez concluida la media hora de presentación, el jurado preguntará por detalles específicos de ese 'bidbook' en diversas materias como la económica, la diversidad funcional, la agenda cultural, etc, y la delegación cacereña responderá a las cuestiones.

El portavoz del Gobierno local cacereño, Ángel Orgaz, ha calificado este momento como "importante", ya que la presentación supondrá "poner de manifiesto el trabajo que se ha venido desarrollando por parte del equipo de la Capitalidad 2031 y de todas las instituciones que lo respaldan durante todos estos meses", por lo que la defensa se afronta con "responsabilidad" pero también con "mucha satisfacción".

"Creemos que ese trabajo se ha realizado con mucho rigor y, por lo tanto, estamos satisfechos del trabajo que se ha presentado ante el Ministerio, como saben por escrito de una manera inicial y estamos convencidos de que esa presentación lo va a poner de manifiesto", ha dicho Orgaz, que se ha mostrado convencido "de que las personas encargadas de valorar dicha presentación sabrán apreciar las condiciones que nuestra ciudad reúne para ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031".

ANTES DE FIN DE AÑO

Si se pasa la primera fase, algo que se conocerá el viernes 13, hay que reformular el proyecto y prepararse para una visita de expertos que guiarán los siguientes pasos a dar antes de una nueva exposición y de que se conozca la ciudad ganadora, cuyo nombre se desvelará antes de fin de año.

El Ministerio de Cultura no tiene estipulado un número concreto de ciudades que pasan esta primera fase pero, más allá de eso, Cáceres no quiere que sea un final sino un proceso para buscar proyectos participativos y tejer redes culturales a nivel europeo.

En esta línea, se ha pedido al ministerio que no haya solo una Capital Europea de la Cultura, sino que todas las que se han presentado ostenten, de alguna forma, el título de Capital Española de la Cultura, para seguir sembrando y abonando el terreno creativo y participativo con la cultura como trasfondo.

Por ejemplo, una de las propuestas recogidas por el Consorcio Cáceres 2031 en los procesos participativos que ha llevado a cabo a lo largo de estos meses es la creación de una Oficina de Activación Cultural, algo que se ha puesto en marcha y que está a punto de abrir sus puertas para coordinar toda la oferta cultural y comunicarla de una forma conjunta.

La financiación también es un problema para el sector cultural que se ha detectado en este proceso de Cáceres 2031, por lo que también se trabajará en la orientación hacia fondos europeos para poner en marcha asociaciones culturales o acontecimientos concretos.

Con todos estos mimbres, Cáceres se presenta para mostrar toda su sabiduría ancestral y la experiencia de la convivencia de civilizaciones, con el objetivo de convencer a Europa del potencial que tienen las ciudades periféricas --algunas veces olvidadas-- como islas culturales y paraísos creativos empujados por la fuerza de la ciudadanía.