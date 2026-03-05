Cáceres diseña un plan director del transporte público para mejorar el servicio y la flota de autobuses urbanos

Reunión de la Comisión de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres sigue avanzando en la definición de un nuevo modelo de organización del servicio de autobús urbano, con el objetivo de mejorar la conexión entre barrios y adaptar el transporte público a las nuevas necesidades surgidas durante los últimos años.

Esta propuesta forma parte del Plan Director Integral de Movilidad del servicio de autobús urbano, un documento de análisis que estudia el funcionamiento actual del servicio y plantea distintas alternativas de reorganización para optimizar recorridos y frecuencias.

El estudio, realizado por una empresa independiente, supone el punto de partida de la reorganización de las diferentes líneas del servicio con el objetivo de facilitar los desplazamientos entre zonas residenciales y puntos estratégicos de la ciudad.

El documento plantea también la necesidad de ajustar recorridos y frecuencias con el objetivo de mejorar los tiempos de viaje y reducir los tiempos de espera en las líneas con mayor demanda, además de reforzar la cobertura del transporte público con nuevas paradas en barrios de expansión urbana y zonas con creciente actividad residencial.

Además, se incluye la renovación de la flota de vehículos con autobuses eléctricos para avanzar en un servicio eficiente y sostenible con el medio ambiente.

El plan ha sido presentado este jueves por el concejal de Servicios Públicos y Movilidad, Pedro Muriel, en la comisión informativa de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Fomento y Seguridad.

Muriel, ha explicado que este trabajo forma parte del compromiso del equipo de Gobierno por avanzar en la mejora del transporte público. "Queremos que el autobús urbano sea una alternativa cada vez más útil y cómoda para los vecinos y vecinas, mejorando las conexiones entre barrios", ha indicado.

En su intervención, ha recordado las medidas puestas en marcha durante esta legislatura, como la mejora de la Línea 8 y la creación de la línea de refuerzo R8, que llega por primera vez al Polígono Empresarial Mejostilla. Además, se ha creado el bono senior, que es gratuito para mayores de 65 años, y se ha mantenido la gratuidad del bono joven (para menores de 16 años).

El concejal ha subrayado que el objetivo de estas mejoras es "adaptar el transporte urbano a la realidad actual de Cáceres, una ciudad que ha crecido en nuevos barrios y que necesita un sistema de movilidad cada vez más eficiente y conectado".

ANÁLISIS ECONÓMICO

La implementación de las medidas que se aprueben basadas en el Plan Director supondrán un incremento del coste económico, pues no se lleva a cabo una reorganización integral del servicio desde 2017.

Se estima que el coste total del sistema de autobús urbano con un servicio que mejore frecuencias e instale nuevas paradas se situará en torno a los 13 millones de euros en la primera fase de implantación, estabilizándose posteriormente en cifras cercanas a los 9,6 y 9,7 millones de euros anuales. Actualmente, el coste total del sistema de autobús es de 8,1 millones de euros.

Este cálculo incluye los principales costes asociados a la prestación del servicio, como el personal, el combustible, el mantenimiento de los vehículos o los sistemas tecnológicos del transporte urbano.

Sin embargo, los ingresos procedentes de billetes y abonos cubren únicamente una parte del coste total del servicio, por lo que el Ayuntamiento debe asumir el resto mediante aportación municipal para garantizar al funcionamiento del autobús urbano en la ciudad.

En este sentido, el plan estima una financiación pública anual (déficit del servicio) en torno a 10,3 millones de euros en 2027 (107 euros por ciudadano), 6,8 millones en 2028 (71 euros por ciudadano) y alrededor de 7 millones en 2029 (72 euros por ciudadano) para garantizar la prestación del bus urbano en la ciudad. Actualmente, la financiación municipal es de 5 millones de euros (51,7 euros por ciudadano).

En este Plan Director del Transporte Público se han tenido en cuenta las aportaciones que ha realizado hasta el momento la Mesa del Transporte. El documento ha sido presentado este jueves en la comisión a los grupos políticos con representación en el ayuntamiento, y será objeto también de análisis en el Consejo de Participación Ciudadana y, posteriormente de nuevo, en la Mesa del Transporte.