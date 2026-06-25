Cáceres dona 250 kilos de patatas cultivadas en los huertos urbanos a dos comedores sociales de la ciudad

La concejala de Universidad Popular, Jacobi Ceballos, entrega 250 kilos de patatas a dos comedores sociales de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Popular del Ayuntamiento de Cáceres ha realizado este jueves una entrega solidaria de 250 kilos de patatas ecológicas cultivadas en los huertos urbanos municipales a dos comedores sociales. En concreto, se han entregado 150 kilos de patatas al comedor social de las Hermanas de la Milagrosa y 100 kilos a los Hermanos de la Cruz Blanca.

Esta donación es el resultado de un proyecto piloto desarrollado por la Universidad Popular en el huerto de secano 'La Lentejita' en las inmediaciones de la Ribera del Marco y el Espacio de la Creación Joven (ECJ). El cultivo ha sido llevado a cabo de forma altruista por personal voluntario de los huertos de ocio, quienes han contado en todo momento con el asesoramiento y la guía del responsable del proyecto, Miguel Ángel Sánchez.

La idea de este proyecto nació de los propios voluntarios de los huertos como una forma de solidarizarse con las familias y personas que atraviesan mayores dificultades en la ciudad, de tal manera que se acordó junto con el Ayuntamiento de Cáceres que todo lo sembrado y cosechado en esta parcela municipal se entregaría progresivamente a distintos colectivos sociales.

La concejala de Universidad Popular, Jacobi Ceballos, ha explicado que "se trata de una iniciativa con un doble valor, social y sostenible, que nace del corazón y del compromiso de los propios usuarios de los huertos urbanos de la ciudad". "Estamos muy orgullosos de este proyecto piloto, y desde el Ayuntamiento ya se está estudiando la posibilidad de implementarlo formalmente en el tiempo para que se convierta en una actividad estable y consolidada", ha adelantado.

Estas patatas que han sido las primeras en ser donadas fueron sembradas el pasado mes de febrero y actualmente, los voluntarios continúan trabajando en el terreno, donde se encuentran en fase de siembra y crecimiento cultivos de garbanzos, lentejas y melones, que correrán el mismo destino solidario una vez sean cosechados, informa el consistorio cacereño.

Además de la entrega de alimentos frescos, orgánicos y de proximidad, este proyecto piloto busca fomentar la integración y el bienestar a través del contacto con la naturaleza. Por este motivo, Ceballos ha adelantado que la Universidad Popular va a organizar próximamente visitas guiadas a los huertos urbanos dirigidas a los residentes de los Hermanos de la Cruz Blanca, ofreciéndoles una actividad de ocio terapéutico, aprendizaje y convivencia al aire libre.