Cáceres encenderá más de medio millón de puntos de luz en unas Ferias de San Fernando con un nuevo acceso al ferial

Presentación de las Ferias de San Fernando de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Cáceres se prepara para vivir las Ferias de San Fernando que abrirán sus 12 casetas desde este viernes, 22 de mayo, hasta el domingo día 31, con un nuevo acceso al ferial por el barrio de Casa Plata, refuerzo del servicio de autobuses al ferial desde este fin de semana y dos días de la infancia con descuentos en atracciones, que serán este viernes y el martes 26 de mayo.

Una de las novedades de este año será la mejora de los accesos al ferial, ya que a las entradas habituales desde las glorietas del Ferial y de Ceres Golf se suma una nueva conexión habilitada desde el barrio de Casa Plata, a través de la calle Trashumancia y la calle La Calzada hasta el recinto ferial, atravesando la zona de las obras de la Ronda Sureste.

El objetivo es ofrecer más alternativas de acceso, descongestionar el tráfico por los accesos tradicionales y facilitar la llegada al recinto ferial desde distintos barrios de la ciudad.

La programación comienza en la preferia este viernes con el primer día de descuentos en atracciones y el arranque de una de las citas deportivas más esperadas como el LXXXI Concurso Nacional de Saltos de Cáceres en el Recinto Hípico, que atrae a numeroso público, y el Campeonato de España de Golf de 3ª Categoría Masculino que se celebrará en el Club Norba Golf.

El sábado 23 de mayo se celebrará el XX Concurso de Albañilería Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la avenida de España, además de un festival folclórico en el Arco de la Estrella organizado por el Grupo Trébol. Por su parte, el domingo 24 de mayo tendrán lugar algunas de las actividades más multitudinarias y familiares del programa, como la Fiesta de la Bicicleta, la Copa del Rey de Fútbol Sala o el Torneo Nacional de Esgrima.

Las actividades llegarán también a los barrios y pedanías con el programa Mini Ferias, previsto para los días 25 y 27 de mayo en Mejostilla, Llopis, Valdesalor y El Junquillo, acercando juegos y ocio infantil a distintos puntos de la ciudad.

ENCENDIDO DEL PORTÓN

Uno de los momentos más esperados será el encendido oficial del recinto ferial, previsto para el martes 26 de mayo, a las 22,30 horas, que contará con más de 500.000 puntos de luz led repartidos en 60 arcos festivos, y dos pórticos de grandes dimensiones.

Ese mismo martes será el segundo Día de la Infancia, con nuevos descuentos en las atracciones. Se trata de uno de los momentos de la feria que más personas concentra en un corto periodo de tiempo, por lo que la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha insistido en la importancia de priorizar el transporte público para acceder al recinto.

Carrasco ha presentado este jueves la programación acompañada por los concejales de Servicios Públicos, Pedro Muriel; Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos; Cultura, Jorge Suárez; e Infraestructuras, Víctor Bazo.

"Estas fiestas vuelven a demostrar la capacidad que tiene Cáceres para ofrecer una programación amplia, variada y pensada para todos los públicos, combinando tradición, cultura, deporte, ocio, música y actividades familiares en distintos espacios de la ciudad", ha dicho la concejala, que ha CONCIERTOS Y FESTEJOS TAURINOS

La programación musical llegara el jueves 28 de mayo con la actuación de la orquesta canaria Nueva Línea junto a los djs Paco Pill y Brisa en el Recinto Hípico, mientras que el sábado 30 será el turno de Antonio José acompañado por dj Cherry Coke.

Además, habrá festejos taurinos los días 28, 29 y 31 de mayo en la plaza de toros Era de los Mártires, así como actividades infantiles tradicionales como Peneque, los días 29 y 30, y Maese Villarejo el 31 de mayo, en el Paseo de Cánovas.

La Feria Agroalimentaria y de Artesanía volverá a instalarse en el Paseo de Cánovas del 26 al 31 de mayo, consolidándose como otra de las citas destacadas de San Fernando.

En el apartado social, Carrasco ha incidido especialmente en el compromiso de las ferias con la inclusión. Del 26 al 31 de mayo habrá tramos de feria inclusiva con atracciones sin música entre las 19,00 y las 21,00 horas.

Asimismo, por segundo año consecutivo se repartirán pulseras centinela para detectar sustancias en bebidas. Serán gratuitas y podrán recogerse del 28 al 30 de mayo en el Punto Violeta instalado en el acceso al recinto ferial. Además, este año se incrementará el número de pulseras disponibles, pasando de 1.000 a 1.500.

Las personas mayores volverán a tener también una programación específica dentro de las ferias con el ciclo de coros de mayores previsto los días 25, 27 y 28 de mayo en distintas residencias de la ciudad.

Finalmente, la concejala de Festejos ha animado "a todos los cacereños y cacereñas, y también a quienes nos visiten esos días, a participar y disfrutar de unas fiestas preparadas con mucha ilusión y con una programación muy diversa que volverá a llenar de vida y ambiente la ciudad".

TRANSPORTE PÚBLICO

Para facilitar el acceso al recinto ferial se activará un amplio dispositivo especial de autobuses urbanos, tanto durante la preferia como en los días centrales de las fiestas.

Así, durante la preferia habrá un autobús articulado especial el viernes 22 de mayo entre las 18,00 y las 02,00 horas y otro el sábado 23 de mayo entre las 19,00 y las 04,00 horas.

Ya durante la feria, el martes 26 de mayo habrá dos autobuses especiales con inicio de servicio a las 17,00 y 19,30 horas; el miércoles 27 se reforzará el dispositivo con tres autobuses desde las 17,00, 19,30 y 20,30 horas; y el jueves 28 aumentarán notablemente las frecuencias con servicios desde las 17,00, 18,00, 20,00 y 23,30 horas.

El mayor refuerzo llegará el viernes 29 y el sábado 30 de mayo, con servicios especiales desde las 8,00 horas y refuerzos también a las 16,00, 17,00, 18,00, 20,00 y 23,30 horas. Finalmente, el domingo 31 de mayo habrá servicios especiales desde las 8,00, 16,00 y 17,00 horas.