Cáceres incorpora un nuevo vehículo para limpiar las arquetas de todos los barrios de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa concesionaria de la limpieza viaria de Cáceres, Valoriza, ha incorporado a su flota de vehículos una nueva maquinaria para limpiar las arquetas, tragantes e imbornales de los barrios de la ciudad y preveniros posibles atascos cuando llegue la temporada de lluvias.

El camión cuenta con un sistema que permite trabajar tanto con agua a presión como mediante aspiración, lo que facilita la retirada de residuos y la limpieza de los imbornales, según ha explicado este viernes el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que ha presentado el nuevo vehículo junto al concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, y la concejala de Barrios, Jacobi Ceballos.

Este nuevo vehículo, incorporado al servicio que presta Valoriza, permite intensificar las labores ante la previsión del inicio de la temporada de lluvias. Se trata de un trabajo que se desarrolla durante todo el año, pero que se refuerza especialmente en estas fechas para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje.

Mateos ha explicado que esta máquina "lleva algo más de mes y medio" funcionando en algunos barrios de la ciudad pero en los últimos días ha incrementado su actividad en las diferentes barriadas, sobre todo en aquellas con riesgo de inundaciones.

"Ya ha hecho servicios preventivos en el barrio de El Junquillo, la zona de Capellanías y San Francisco, así como en las inmediaciones de la calle Túnez, junto a la estación de autobuses, que son los puntos más conflictivos cuando se producen las primeras lluvias", ha advertido el regidor.

El vehículo cuenta con un sistema que permite trabajar tanto con agua a presión como mediante aspiración, lo que facilita la retirada de residuos y la limpieza de los imbornales.

La máquina dispone de un depósito de 7.000 litros, dividido en dos compartimentos: uno de 4.000 litros para agua sucia y otro de 3.000 litros para agua limpia. Esta separación permite disponer de agua limpia para los trabajos de limpieza con independencia de las condiciones del agua aspirada.

El objetivo de estas actuaciones es "minimizar los daños y las futuras inundaciones en la ciudad", ha destacado el alcalde. "Evidentemente el riesgo cero no existe, pero estamos seguros que gracias a la frecuencia de la limpieza, que se está incrementando en los últimos días, vamos a conseguir minimizar los riesgos de balsas de agua", ha añadido.

MÁS SEGURIDAD Y COMODIDAD PARA LOS TRABAJADORES

El nuevo vehículo incorpora además diferentes mejoras destinadas a incrementar la seguridad de los trabajadores y facilitar el desarrollo de sus tareas.

Entre sus principales novedades, se encuentra un ordenador central que permite controlar el sistema y visualizar en un único punto las diferentes presiones de trabajo. También incorpora un sistema de autolimpieza del decantador, que evita que esta operación tenga que realizarse manualmente.

Asimismo, varias de las funciones del vehículo pueden controlarse de forma telemática, lo que permite agilizar las operaciones y mejorar las condiciones de trabajo del personal.

A estas prestaciones se suman un portón automático, una barra de seguridad anticaída, situada en la parte superior del vehículo, sensores de aproximación y una válvula de cierre en la salida de agua sucia, entre otros elementos, informa el ayuntamiento cacereño.