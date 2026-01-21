Cáceres instala señales luminosas led en varios pasos de peatones sin semáforo para reforzar la seguridad

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, supervisan la instalación de señales luminosas en pasos de peatones sin semáforo - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres está instalando señales luminosas led en varios pasos de peatones de la ciudad que carecen de señalización semafórica con el objetivo de reforzar la seguridad de los peatones.

A través de la Concejalía de Infraestructuras, se están colocado en los tres pasos de peatones de la avenida Virgen de Guadalupe que cumplen con estas características, y que están situados a la altura de la calle Obispo Jesús Domínguez, en la intersección con Santa Joaquina de Vedruna y en el cruce con Obispo Segura Sáez.

En total, son 12 señales S13 --señales azules cuadradas habituales que indican la ubicación de un paso de peatones--, pero reforzadas con iluminación led de alta calidad en su contorno, por lo que las señales lumínicas incrementan la atención de los conductores y evitan atropellos.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos y el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, han supervisado recientemente los trabajos de montaje acompañados por técnicos municipales.

"El objetivo no es otro que mejorar la seguridad vial en nuestra ciudad", ha señalado el concejal del área, Víctor Bazo, que ha explicado que "el conductor, al percibir la luz intermitente, reduce la velocidad ante la posible presencia de peatones y eso contribuye a evitar accidentes de tráfico".

Por este motivo, se van a colocar nuevos dispositivos en otras vías urbanas susceptibles de registrar siniestros de tráfico, como la avenida de la Hispanidad, una de la vías cacereñas donde se han registrado más atropello a peatones, algunos de ellos con resultado de muerte.