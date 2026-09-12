Cáceres y Mérida reabren este sábado sus espacios más icónicos en el segundo pase de las Noches del Patrimonio

Cáceres brilló en Las Noches del Patrimonio este viernes y se prepara para reeditar este sábado - EUROPA PRESS

CÁCERES/MÉRIDA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades de Cáceres y Mérida volverán a llenar sus espacios más icónicos de arte, danza y espectáculos en el segundo pase de las Noches del Patrimonio, con citas que llegan para completar un programa de actividades que arrancaba este viernes y que se ha repetido en catorce de las quince Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

En el caso de Cáceres, la música se abre paso de nuevo este sábado con una particular actualización de los sonidos tradicionales de Extremadura, con un programa que incluye también la propuesta 'La poesía de los árboles', que fusionará jazz y poesía en el Palacio de la Isla, además de los Ciclopoemas, con poemas itinerantes por distintos espacios de la ciudad.

Para amenizar las esperas en las visitas a los 40 espacios abiertos, un grupo de actores protagonizará las 'Escenas a la cola', con intervenciones destinadas a sorprender y entretener al público.

La programación prestará igualmente especial atención a los jóvenes, con propuestas surgidas del Espacio para la Creación Joven, que se instalarán en la plaza de Santa María con actuaciones de música y baile de diferentes estilos.

El público familiar tendrá también un papel protagonista, con La Linterna Mágica en la Plaza de San Jorge, que recreará los circos de los siglos XIX y principios del XX. Además, se desarrollarán talleres dirigidos a los niños en diferentes espacios de la ciudad.

El Palacio de la Isla acoge además una exposición de carteles del Cristo Negro, coincidiendo con el 40 aniversario de su primera salida procesional desde la refundación de la cofradía.

MÉRIDA

En la capital extremeña, la jornada comenzará con propuestas destinadas a diferentes públicos y con una especial presencia del folklore y la artesanía. Así, la Asociación Folklórica Nuestra Señora de la Antigua participará en el Templo de Diana con una muestra de danzas y folklore extremeño, poniendo en valor una de las expresiones culturales más vinculadas a la identidad de la ciudad.

Durante la jornada se desarrollarán también talleres de artesanía en el parque de las Méridas del Mundo, talleres infantiles en la Plaza de España, actividades de mosaico, cuentacuentos y diferentes propuestas artísticas.

La artista invitada de Escena Patrimonio será este año María Mar Suárez 'La Chachi', que ofrecerá un espectáculo de danza contemporánea a las 21,00 horas en el Templo de Diana. La artista participará además en talleres dirigidos a asociaciones y academias de danza de la ciudad, favoreciendo el intercambio de experiencias con profesionales y colectivos locales.

La jornada contará también con el espectáculo de pintura en directo de Esther Nieto y otras actividades vinculadas a la artesanía y las artes escénicas.

En el Teatro María Luisa tendrá lugar, a las 20,00 horas, una lectura dramatizada de 'Soliloquio de Grillo', a cargo de Ana Trinidad.

El patrimonio romano tendrá también un importante protagonismo con un desfile militar y civil de las legiones romanas de Augusta Emerita, Ara Concordiae, Emerita Antiqua y Luporum Cíbera, que partirá del entorno del Arco de Trajano.

La Banda de Música de Mérida, bajo la dirección de Pilar Vizcaíno, ofrecerá un concierto en la Plaza de España a las 20,15 horas, mientras que el Museo Nacional de Arte Romano acogerá asimismo diferentes actividades de recreacionismo e interpretación.

La jornada concluirá en el Templo de Diana con el espectáculo de María Mar Suárez 'La Chachi' y, a las 23,00 horas, con un tributo a Manolo García, a cargo de 'Manolo, el burro y cía'.