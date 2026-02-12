Cáceres modifica el Plan General Municipal para incorporar los apartamentos turísticos y eliminar locales de alterne

El concejal de Urbanismo de Cáceres, Tirso Leal, en una rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado inicialmente, con los votos a favor de los grupos municipales de PP, PSOE y Vox y la abstención de Unidas Podemos, la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) con el doble objetivo de incorporar de manera expresa la categoría de apartamentos turísticos dentro de la normativa urbanística y suprimir la figura de los denominados "locales de alterne".

El concejal de Uranismo, Tirso Leal, ha explicado que, con esta modificación, el equipo de Gobierno adapta el planeamiento urbanístico a la realidad de la ciudad, ofreciendo seguridad jurídica, tanto a los vecinos como a los promotores y propietarios que desarrollan su actividad dentro del ámbito turístico.

Igualmente, esta modificación facilita a los técnicos municipales las herramientas legales que deberán manejar a la hora de conceder las licencias tanto de obras como de actividad. Esta modificación deberá ser ratificada en el Pleno municipal.

En primer lugar, el PGM incluirá de forma específica la categoría de apartamentos turísticos, entre otros usos tales como albergues, campings y zonas de autocaravanas, actividades que hasta ahora no estaban recogidas de manera diferenciada en la normativa municipal.

En el caso de los apartamentos turísticos, su incorporación permitirá regular con mayor claridad dónde y en qué condiciones pueden implantarse este tipo de establecimientos, favoreciendo la convivencia vecinal y garantizando un desarrollo equilibrado del modelo turístico de la ciudad.

"El objetivo es ordenar una actividad que ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, estableciendo criterios claros que aporten transparencia y seguridad jurídica, y evitando situaciones de vacío normativo", ha explicado Leal.

Por otro lado, la modificación elimina del plan de urbanismo la categoría de "local de alterne". Según el concejal, "esta figura carece de sentido en la normativa urbanística actual y responde a una concepción que no se corresponde con los valores que se defienden desde el equipo de Gobierno".

"Con esta decisión, el Ayuntamiento de Cáceres fija una posición clara contra la prostitución y evita que el planeamiento municipal pueda permitir o normalizar este tipo de actividades con la regulación específica actual que se elimina del Plan General Municipal", ha expresado Leal.

ORDENANZA APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Cabe destacar que la aprobación de esta modificación del Plan General Municipal es el paso necesario para abordar posteriormente la nueva ordenanza sobre apartamentos turísticos, que está en proceso de elaboración.

En este sentido, Leal ha recordado que el ayuntamiento no va a imponer mayores limitaciones a los apartamentos turísticos "más allá de las derivadas de la propia normativa urbanística". Y la razón es sencilla, ha remarcado, "a día de hoy no existe en Cáceres un problema real de convivencia entre apartamentos turísticos y residentes".

"No estamos ante una situación de saturación como la que se ha producido en otras grandes ciudades. Nuestra realidad es distinta y, por tanto, la respuesta debe ser proporcionada a esa realidad", ha resaltado.

El concejal ha remarcado que este modelo de alojamiento aporta beneficios claros a la ciudad porque "los apartamentos turísticos amplían la oferta, permiten atraer nuevos perfiles de visitantes y generan actividad en sectores como la hostelería, el comercio o los servicios".

"Pero no solo hablamos de impacto económico, también tienen un efecto muy relevante en la rehabilitación del patrimonio. Muchos inmuebles del núcleo residencial protegido, algunos en estado avanzado de deterioro, han podido ser recuperados gracias a su adaptación como alojamientos turísticos. Sin esa oportunidad de uso, en muchos casos seguirían cerrados o en situación de ruina", ha subrayado.

Por tanto, este modelo también contribuye a la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico, "algo especialmente significativo cuando conmemoramos el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad", ha concluido.