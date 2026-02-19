Cáceres proyecta un centro de día para personas sin hogar que podría ubicarse en el edificio de la antigua Feafes

Pleno del Ayuntamiento de Cáceres del mes de febrero - EUROPA PRESS

CÁCERES, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres celebrado este jueves, 19 de febrero, en sesión ordinaria, ha aprobado una moción presentada por el grupo municipal del PSOE en la que se pedía la creación de un centro de titularidad municipal para atender a las personas sin hogar de la ciudad, ya que el servicio que ofrecen el Centro Vida o el Centro de Emergencia Social (CES) de Cáritas solo se presta en horario nocturno.

La moción ha salido adelante con el apoyo de PSOE, PP y Unidas Podemos, mientras que Vox ha votado en contra, de manera que la mayoría de la corporación municipal ha dado el visto bueno a la creación de ese centro para las personas sin hogar, que podría ubicarse en el edificio de la antigua Feafes, en el barrio de Mejostilla.

De hecho, la concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís, ha adelantado que en el borrador de presupuestos de 2026 se recoge una partida de 200.000 euros para ese centro de día, por lo que el PP ha apoyado la moción socialista, ya que plantea propuestas contempladas en la acción de gobierno municipal para mejorar la atención integral a estas personas.

En la defensa de la moción, la concejala socialista Beatriz Cercas ha señalado que "dormir en la calle es la situación más extrema de una exclusión social", algo que afecta a unas veinte personas en la capital cacereña que pernoctan en un portal y que son "invisibles", pero que necesitan una atención integral, por lo que el PSOE ha pedido también que se amplíen las plazas residenciales actuales y este recurso asistencial se vaya municipalizando de manera progresiva.

En su intervención, Cercas ha propuesto que este centro de día se instale en el edificio que gestionó en su día Feafes, cuyas instalaciones de propiedad municipal llevan varios años cerradas y que ahora podrían acondicionarse para ofrecer este servicio a las personas sin hogar. "¿Qué mejor sitio para un centro de día?", se ha preguntado Cercas al lanzar la propuesta.

Desde las filas de Unidas Podemos, su portavoz Consuelo López ha apoyado la propuesta socialista al entender que hay que mejorar la atención integral a estas personas, además de activar políticas de prevención para evitar la "cronificación" del sinhogarismo.

El portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha explicado que su grupo rechaza la moción porque se trata de una propuesta de la que se desconoce el gasto que supondría para las arcas municipales y aumentaría la competencia de la administración local, al tiempo que ha defendido una atención individualizada para estas personas para que puedan avanzar hacia una reinserción.

En la sesión ordinaria del mes de febrero, también ha salido adelante la moción presentada por Unidas Podemos en la que se pide que el buzón de quejas y sugerencias del consistorio incluya canales de mensajería móvil para presentar, hacer un seguimiento y conocer la resolución de las quejas de los cacereños y poder dar una respuesta pronta y eficaz.

Por otra parte, la moción de Vox no ha salido adelante por el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos, y la abstención de PP. En ella, la formación de Santiago Abascal rechazaba la regularización extraordinaria de migrantes y proponía instar al Gobierno de España a proceder a la repatriación de "todos los inmigrantes que accedan ilegalmente al territorio nacional".

Respecto a esta moción, la portavoz del PSOE, Belén Fernández, ha denunciado que Vox "utiliza las instituciones públicas para difundir un cóctel de bulos y odio que busca generar miedo y fractura social, en lugar de aportar soluciones reales a la gestión municipal".

"Las propuestas de Vox, que incluyen repatriaciones arbitrarias y el uso del padrón municipal como frontera, carecen de encaje legal en el ordenamiento jurídico español y europeo", ha señalado Fernández, quien ha recordado que España está sujeta al Convenio Europeo de Derechos Humanos y que "las expulsiones sin expediente individual ni derecho a defensa son ilegales".

OTROS ASUNTOS

En el Pleno ordinario ha habido varias intervenciones de ciudadanos como la de Cristina Escarmena que ha hablado como afectada de la situación en la que se encuentran las viviendas de la calle Víctula nº 1 de Aldea Moret, y ha pedido al Gobierno local que intervenga y arregle las viviendas sociales de propiedad municipal en el citado bloque.

También ha intervenido Rafael Fontán, representante de la asociación Cáceres Verde que ha recogido 1.700 firmas contra la reforma de la avenida Virgen de la Montaña porque, según ha dicho, supondrá la desaparición del bulevar histórico de la zona y de árboles de gran porte.

Fontán ha reprochado al Ejecutivo de Rafael Mateos que no haya realizado un proceso de participación ciudadana previo a la redacción del proyecto de reforma de la céntrica vía para que los ciudadanos pudieran aportar posibles soluciones al diseño.

También relacionado con las obras de la citada avenida, que saldrán a licitación en las próximas semanas, ha intervenido Rosa María Pariente, una vecina afectada por esta remodelación que no comparten los residentes de la zona porque supondrá una reestructuración urbanística que no favorece la vida diaria de los cacereños.

El alcalde Rafael Mateos ha explicado que el proyecto lo ha redactado un equipo técnico en base a criterios urbanísticos y ha defendido que sí se abrió un periodo de alegaciones con la exposición pública para recabar propuestas. El regidor ha dicho que la reforma sigue adelante tal y como está y que no se modificará el proyecto que, a su juicio, respeta las zonas verdes, amplía la dotación de árboles y favorece la seguridad vial y la conciliación entre negocios y residentes.